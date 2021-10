Maltempo, scuole chiuse martedì 26 ottobre per allerta meteo: l’elenco regione per regione Dove saranno chiuse le scuole domani martedì 26 ottobre 2021? Il maltempo continua a provocare disagi soprattutto al Sud e anche domani sarà allerta meteo rossa in Calabria e Sicilia. Alcuni comuni hanno già disposto la sospensione delle lezioni: ecco l’elenco città per città in continuo aggiornamento.

A cura di Susanna Picone

Il maltempo costringe alcune amministrazioni comunali a decidere di chiudere le scuole di ogni ordine e grado anche nella giornata di domani, martedì 26 ottobre 2021. L'elenco delle città in cui domani le scuole resteranno chiuse è in continuo aggiornamento e non è escluso che nelle prossime ore se ne aggiungano altre con il peggiorare delle condizioni meteo. Per la giornata di domani martedì 26 ottobre la Protezione civile ha diramato avviso di allerta meteo rossa e arancione su settori di Sicilia e Calabria e allerta meteo gialla per temporali, rischio idrogeologico e rischio idraulico in 5 regioni.

Scuole chiuse martedì 26 ottobre in Calabria per maltempo

Resteranno chiusi anche domani a Catanzaro tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado – compresi i servizi educativi per l'infanzia e per la scuola dell'infanzia pubblici e privati, asili nido pubblici e privati e ludoteche, attività scolastiche ed extrascolastiche – e gli impianti sportivi della città. A deciderlo il sindaco Sergio Abramo dopo che la Protezione civile regionale ha diramato la nuova allerta meteo rossa valida per l'intera giornata di martedì 26 ottobre. In una nota si legge che il provvedimento "si è reso necessario, in via precauzionale e per l'elevata criticità, in previsione del persistere di precipitazioni intense a prevalente carattere di rovescio o temporale, venti forti e mareggiate lungo le coste esposte. Situazioni che potrebbero comportare rilevanti problematiche connesse alle difficoltà di spostamento con mezzi pubblici e privati". Anche in provincia di Catanzaro scuole chiuse a Soverato, Marcellinara, San Vito sullo Ionio, San Vito, Montepaone, Botricello, Girifalco, Cerva, Borgia, Sersale, Tiriolo, Chiaravalle Centrale, Taverna, Magisano, San Pietro a Maida, Andali, Fossato Serralta, Torre di Ruggiero, Vallefiorita, Squillace, Arnaroni, Stalettì, Tiriolo, Cropani.

Scuole chiuse in alcuni comuni in Sicilia

Domani le scuole resteranno chiuse a causa del maltempo anche in alcuni comuni della Sicilia, dove resta in vigore l’allerta rossa. Per il momento, hanno comunicato che le lezioni saranno sospese domani i comuni di Gaggi e Giardini Naxos, entrambi nel Messinese. Per il momento entrambi i sindaci hanno deciso di tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado per condizioni meteorologiche oggi e domani. Sempre nella provincia di Messina, scuole chiuse a Milazzo, Taormina e altri comuni. Scuole chiuse a Siracusa. Anche a Catania il sindaco Pogliese chiude le scuole.