Maltempo in Italia, allerta meteo rossa, arancione e gialla domani: tutte le regioni a rischio Maltempo sull’Italia con una nuova allerta meteo rossa per la giornata di domani, martedì 26 ottobre 2021. Allerta rossa per rischio idraulico e idrogeologico in Calabria e in Sicilia. Allerta arancione in altri settori di Sicilia e Calabria, allerta gialla per temporali, rischio idrogeologico e rischio idraulico in 5 regioni.

A cura di Susanna Picone

Il maltempo non lascia la penisola e anche la giornata di domani martedì 26 ottobre sarà difficile per diverse zone d’Italia. Sarà di nuovo allerta meteo rossa in Calabria e in Sicilia. La Protezione civile della Calabria ha esteso l’allerta che interessa in particolare la provincia di Reggio Calabria e la zona ionica catanzarese. Per domani, martedì 26 ottobre, stando al bollettino della Protezione civile regionale si prevedono precipitazioni diffuse e intense a prevalente carattere di rovescio o temporale, con fenomeni particolarmente insistenti sui settori ionici. Fenomeni che in Calabria saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sarà di nuovo allerta meteo rossa anche in settori della Sicilia.

Allerta meteo rossa domani 26 ottobre in Calabria e Sicilia

La Protezione civile calabrese ha esteso a domani l'allerta rossa che interessa la regione per la forte ondata di maltempo in corso causata da un ciclone presente sul Mediterraneo. L’allerta meteo rossa riguarda in particolare la provincia di Reggio Calabria e la fascia ionica catanzarese. Previsti venti di burrasca, con raffiche di burrasca forte con tendenza ad ulteriori temporanei rinforzi sui settori ionici. Intense mareggiate lungo le coste esposte. A Catanzaro resteranno chiuse anche domani le scuole di ogni ordine e grado. Allerta rossa della Protezione civile anche in settori della Sicilia.

Sul sito della Protezione civile il bollettino di criticità nel dettaglio con le allerte rosse di domani:

Elevata criticità per rischio idraulico e per rischio idrogeologico:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.

Allerta meteo arancione martedì 26 ottobre: le regioni a rischio

Allerta arancione domani in Calabria ma per la fascia ionica crotonese e quella tirrenica Catanzarese. Allerta arancione anche in settori della Sicilia.

Tutte le allerte nel dettaglio diffuse dalla Protezione civile:

Moderata criticità per rischio idraulico:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Moderata criticità per rischio temporali:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Moderata criticità per rischio idrogeologico:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.

Allerta meteo gialla in 5 regioni

Prevista anche allerta meteo gialla per alcune regioni per la giornata di domani:

Ordinaria criticità per rischio idraulico:

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Abruzzo: Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro;

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro.

Le previsioni meteo di domani

Le previsioni meteo di domani martedì 26 ottobre secondo l’Aeronautica militare: un minimo depressionario staziona sul Mediterraneo centro-meridionale e convoglia aria umida e fortemente perturbata sul mezzogiorno con fenomeni intensi e abbondanti. Al centro-nord prevalgono per il momento ancora condizioni di tempo tutto sommato stabile.