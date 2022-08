Maltempo oggi: nubifragio a Modena con allagamenti e danni, altri temporali in arrivo Un violento temporale con venti fino a 105 km/h si è abbattuto nel Modenese dove si sono registrati alcuni danni. Oggi allerta gialla in 8 regioni.

A cura di Susanna Picone

Danni per il nubifragio a Modena

Una perturbazione di origine atlantica ha raggiunto la penisola determinando un sensibile peggioramento meteo soprattutto sulle regioni del Nord, in estensione e parte del Centro. Colpito da un violento nubifragio con venti fino a 105 km/h nelle scorse ore il Modenese: nel pomeriggio di ieri la sala operativa dei vigili del Fuoco ha ricevuto in poco tempo decine di telefonate a seguito del nubifragio che ha colpito la città e la sua provincia. Sono stati colpiti dal maltempo in particolare il capoluogo e la frazione di San Damaso. Si registrano alberi caduti, pali abbattuti, fabbricati scoperchiati e allagamenti. Fortunatamente non si segnalano feriti.

Danni maltempo in Emilia Romagna

Grossi disagi per il maltempo anche nella cintura sud di Torino, in particolare a Nichelino e Moncalieri. Decine gli interventi dei vigili del fuoco, che hanno soccorso alcune persone rimaste bloccate in auto nei pressi di un sottopasso. All'ospedale Santa Croce di Moncalieri è crollato un pezzo del controsoffitto, ma non ci sono stati feriti. Sempre a Moncalieri quasi tutti i sottopassi sono stati chiusi per motivi di sicurezza, molte le chiamate dei residenti per garage e cantine allagate.

Allerta meteo oggi: le regioni a rischio

La perturbazione era prevista dal dipartimento di Protezione civile della Regione Emilia-Romagna che aveva diramato per un’allerta gialla sull'intero territorio regionale. Allerta prorogata anche per oggi. In particolare, per oggi sono otto le regioni a rischio secondo la Protezione civile: è allerta meteo gialla per maltempo in Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino e Veneto. Le ultime 24 ore sono state turbolente sul fronte meteo per molte regioni d’Italia.

Nuovi temporali al Nord

Oggi continua l’ondata di forte maltempo. In mattinata previsti nuovi temporali al Nordest, tra il Levante ligure e l'alta Toscana, e il tempo andrà gradualmente peggiorando anche lungo il versante adriatico. Con il passare delle ore si eleverà ulteriormente il rischio di forti temporali e locali grandinate, in particolare nel pomeriggio di oggi, quando saranno a rischio l'area alpina e Prealpina centro-orientale, l'alta Lombardia, l'Emilia Romagna e tutto il versante adriatico, dalla dorsale appenninica fino ai comparti costieri.