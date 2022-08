Allerta meteo mercoledì 31 agosto per temporali e maltempo: otto regioni a rischio Per la giornata di mercoledì 31 agosto nuova allerta meteo su diversi settori dell’Italia per rischio temporali e idrogeologico a causa del maltempo.

A cura di Antonio Palma

La fase meteorologica perturbata che sta interessando il nostro Paese determinerà un nuovo sensibile peggioramento del tempo sulla Penisola nelle prossime ore. Sull'Italia sono attesi fenomeni di maltempo anche molto intensi che hanno spinto la Protezione civile a lanciare per domani, mercoledì 31 agosto, una nuova allerta meteo su diversi settori dell'Italia per rischio temporali e rischio idrogeologico, in particolare al centro nord.

Allerta meteo gialla mercoledì 31 agosto in otto regioni

Sulla base delle previsioni meteo disponibili e dei fenomeni in atto, infatti, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, valutando per la giornata di domani, mercoledì 31 agosto, una allerta meteo gialla per rischio temporali su otto regioni.

Maltempo e allerta meteo mercoledì, i settori a rischio

Nel dettaglio l’avviso di allerta meteo prevede già dal pomeriggio di oggi rovesci carattere temporalesco su Piemonte, Lombardia, Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Liguria ed Emilia-Romagna, in estensione poi a Toscana e Marche. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Per questo per la giornata di domani, mercoledì 31 agosto, è sta valutata allerta gialla in Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia-Romagna, Marche, parte di Toscana e Liguria e Piemonte.

Leggi anche Allerta meteo sabato 6 agosto per temporali e maltempo: le regioni a rischio

Previsioni meteo mercoledì 31 agosto

Le previsioni meteo di mercoledì 31 agosto segnalano una nuvolosità intensa fin dal mattino su tutta l'Italia. Nubi accompagnate da rovesci e temporali in particolare al nord dove avremo fenomeni intense fin dal primo mattino e fino alle prime ore pomeridiane sul levante ligure, su veneto e settore friulano. Al Centro le schiarite iniziali saranno rapidamente seguite da una intensificazione della nuvolosità con fenomeni sparsi sulle aree interne, in particolare su Marche e Abruzzo, e dal pomeriggio anche sulle coste toscane. Al sud nuvolosità diffusa su Campania ed aree costiere tirreniche, in estensione a Molise, Basilicata e rimanenti aree appenniniche con rovesci e qualche temporale. Dalla seconda parte della giornata tendenza ad attenuazione dei fenomeni con parziali schiarite.

Tutte le allerte meteo di mercoledì 31 agosto

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Lombardia: Nodo Idraulico di Milano

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante

Lombardia: Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese, Valchiavenna, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3

Piemonte: Belbo e Bormida, Scrivia

Toscana: Arno-Costa, Isole, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Etruria, Serchio-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento, Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Lombardia: Appennino pavese, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento