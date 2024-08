Maltempo in Piemonte e Friuli Venezia Giulia: violenti temporali e grandinate, allagamenti e frane In Piemonte il maltempo ha colpito la provincia di Novara, in particolare la zona di Borgomanero dove si segnalano sia grandine sia allagamenti. In Friuli Venezia Giulia una violenta pioggia, circoscritta in particolare all’area di Barcis. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

Una violenta ondata di maltempo ha colpito oggi Piemonte e Friuli Venezia Giulia con temporali e grandinate che hanno causato allagamenti diffusi, smottamenti e frane. Decine gli interventi dei vigili del fuoco e della protezione civile per strade chiuse, scantinati allagati e sottopassi invasi dall'acqua. In Friuli nelle prime ore di oggi, nella notte di lunedì 26 agosto, un intenso nubifragio ha colpito in particolare la zona di Barcis mentre in mattinata temporali e gradinate hanno colpito pesantemente il nord del Piemonte, in particolare il Novarese, con allagamenti diffusi.

In Piemonte dalle prime ore della mattinata si sono susseguite intense piogge, con temporali anche di forte intensità accompagnati da grandinate che hanno imbiancato i terreni. In provincia di Novara la zona più colpita è quella di Borgomanero dove si segnala sia grandine sia allagamenti. I chicchi di ghiaccio hanno causato danni ai campi mentre la pioggia intensa ha causato notevoli disagi alla viabilità per allagamenti di strade e sottopassi.

La strada statale 229 che collega Borgomanero con il capoluogo Novara ad esempio è stata bloccata per alcune ore per l'allagamento della sede stradale e del sottopasso di via Novara. In provincia di Vercelli, invece, colpita la zona di Borgosesia, su cui si è abbattuto un forte temporale con grandine. Forti piogge anche nel Biellese, in particolare sulla zona di Cossato.

In Friuli Venezia Giulia invece il maltempo ha colpito tra le 2 e le 3 della notte con intense piogge che hanno causato forti temporali e smottamenti a Barcis. Per rimuovere i detriti e mettere insicurezza la zona chiusa la strada regionale 251. Comune e Regione hanno avviato una ricognizione per valutare eventuali danni causati da oltre 140 millimetri di pioggia caduti in un’ora. “Una violenta pioggia, circoscritta in particolare all’area di Barcis, ha causato danni e uno smottamento che ha reso impraticabile un tratto della SR251: strada liberata da fango e detriti, dai vigili del fuoco al lavoro dalla notte” comunicano i pompieri.