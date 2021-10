Maltempo in Italia, allerta meteo gialla domani 10 ottobre: l’elenco delle regioni a rischio La Protezione civile ha diramato un nuovo avviso di allerta meteo gialla per la giornata di domani, domenica 10 ottobre. Maltempo sull’Italia con allerta meteo per rischio idraulico, rischio temporali e rischio idrogeologico in settori di Calabria, Sicilia, Basilicata, Puglia, Abruzzo, Campania, Molise.

A cura di Susanna Picone

La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo per la giornata di domani, domenica 10 ottobre, a causa del maltempo previsto su diverse Regioni italiani. È stata diramata una allerta meteo gialla in settori di 7 regioni: si tratta di Calabria, Sicilia, Basilicata, Puglia, Abruzzo, Campania e Molise. Si seguito i dettagli sulle aree che saranno maggiormente colpite dal maltempo e sulle allerte meteo diramate dalla Protezione Civile.

Allerta meteo gialla domani per temporali in 7 regioni

Per la giornata di domani, domenica 10 ottobre 2021, la Protezione civile ha diramato avviso di allerta meteo gialla per rischio idraulico, temporali e rischio idrogeologico per settori di 7 regioni italiane, ancora una volta del Centro-Sud. Sono Calabria, Sicilia, Basilicata, Puglia, Abruzzo, Campania e Molise.

Allerta meteo gialla in 7 regioni domenica 10 ottobre

Sul sito della Protezione civile viene pubblicato come ogni giorno il bollettino di criticità per la giornata di domani, domenica 10 ottobre, con le allerte gialle per temporali, rischio idrogeologico e rischio idraulico.

Ordinaria criticità per rischio idraulico:

Calabria (Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale)

Sicilia (Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico)

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Basilicata (Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C)

Calabria (Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale)

Puglia (Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento)

Sicilia (Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico)

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Abruzzo (Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano)

Basilicata (Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C)

Calabria (Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale)

Campania (Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana)

Molise (Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro)

Puglia (Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento)

Sicilia (Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico).

Le previsioni meteo di domenica 10 ottobre

Vortice ciclonico al Sud secondo le previsioni meteo di domenica 10 ottobre. Attesi rovesci e temporali via via più diffusi e con locali nubifragi nelle regioni meridionali. Possibili piogge anche su Abruzzo e Molise e basso Lazio e deboli sulle Marche. Sul resto delle regioni cielo prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso.