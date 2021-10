Prorogata l’allerta meteo in Campania: da mezzanotte temporali per 24 ore in tutta la regione Prorogata per ventiquattro ore l’allerta meteo su tutta la Campania: temporali da mezzanotte di oggi sabato 9 ottobre fino alla mezzanotte di domani domenica 10 ottobre. Previste anche forti raffiche di vento. Massima allerta per possibile caduta di rami, alberi, frane e massi, nonché per possibili allagamenti di strade e piani terra.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Prorogata ulteriormente l'allerta meteo, stavolta sull'intera Campania. Se l'ultimo avviso riguardava infatti le sole zone del Sannio e dell'Alta Irpinia, stavolta la Protezione Civile della Regione Campania ha esteso l'allerta meteo di colore gialla su tutta la regione: si parte dalle 23.59 di oggi, sabato 9 ottobre e durerà per ventiquattro ore consecutive, le 23.59 di domani, domenica 10 ottobre. Previste piogge anche intense, "a carattere di rovescio o temporale", nonché "possibili raffiche nei temporali", queste ultime particolarmente violente già in queste ore.

Massima allerta soprattutto per possibili "fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, per effetto della saturazione dei suoli, anche in assenza di precipitazioni". Del resto, in diverse zone della regione piove ormai da giorni, ed il rischio di cedimenti del terreno nelle zone più fragili e più colpite può essere elevato. Inoltre, con le piogge in arrivo, bisognerà prestare attenzione anche a possibili allagamenti, soprattutto di locali interrati ed al pian terreno, ruscellamenti, allagamenti di strade dovuti al collasso del sistema di smaltimento di acque pluviali, messo sotto stress da giorni, ed ovviamente per la possibile caduta di rami, cartelloni e altro dovuti al forte vento di queste. "​La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda agli enti competenti", spiegano in una nota da Palazzo Santa Lucia, "di prestare la massima attenzione mantenendo attivi o ponendo in essere tutte le misure atte a mitigare e contrastare i fenomeni attesi, anche in linea con i rispettivi Piani".