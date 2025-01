Maltempo, danni e disagi in Sicilia, Sardegna e Calabria: 1.180 interventi dei Vigili per esondazioni e frane In Italia il maltempo sta continuando a colpire il Sud, dove per la giornata di oggi, sabato 18 gennaio, la Protezione Civile ha disposto un’allerta meteo rossa, arancione e gialla in 7 regioni. Sono stati 1.180 gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco in Sicilia, Calabria, Sardegna e Campania per allagamenti, alberi abbattuti e dissesti statici. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Uno degli oltre mille interventi realizzati dai Vigili del Fuoco.

In Italia il maltempo sta continuando a colpire duramente le regioni meridionali, dove per la giornata di oggi, sabato 18 gennaio, la Protezione Civile ha disposto un'allerta meteo (rossa in Sardegna, arancione in Calabria e gialla in 7 regioni, tra cui la Sicilia), in estensione di quella emessa venerdì.

Sono stati 1.180 gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco da ieri in Sicilia, Calabria, Sardegna e Campania per allagamenti, alberi abbattuti e dissesti statici. Settecento solo in Sicilia per danni d'acqua e alberi pericolanti: le squadre sono ancora al lavoro nelle province di Catania, Messina, Enna, Agrigento e Ragusa.

Evacuate a Randazzo, nel Catanese, alcune famiglie a causa dell'esondazione del torrente Nunziata. Duecentosessanta invece gli interventi in Calabria, tra le province di Reggio Calabria, Cosenza e Vibo Valentia. In Sardegna dall'inizio dell'emergenza i vigili del fuoco hanno effettuato 180 interventi, mentre in Campania, in provincia di Caserta, sono stati 40 per il forte vento.

Comuni al buio e senza acqua in Sicilia, palazzo disabitato crolla a Palermo

L'intensa ondata di maltempo che ieri ha flagellato il Siracusano ha lasciato interi quartieri al buio e senza approvvigionamento idrico, strade distrutte ed edifici scoperchiati. Nel tardo pomeriggio. tra Avola e Noto, una tromba d'aria ha divelto i tetti alcune case e numerosi pali dell'illuminazione pubblica. Diversi appartamenti ad Avola sono rimasti senza energia elettrica ma gli stessi disagi sono stati registrati anche a Carlentini, nella zona nord del Siracusano, dove, peraltro, c'è stata un'emergenza idrica per via di un guasto elettrico che ha mandato in tilt la rete.

A Palermo è stato chiuso al transito il vicolo Vannucci nel cuore di Ballarò perché ieri a causa della pioggia è crollata una palazzina disabitata. Il sopralluogo eseguito dai vigili del fuoco e dai tecnici comunali ha escluso la presenza di persone sotto le macerie. Nel corso della notte sono stati completati gli altri settanta interventi rimasti in coda dopo i settanta completati di mattina.

Anche a Caltanissetta in serata è crollato un palazzo disabitato di quattro piani. L'edificio si trova in via Cappuccini. A San Martino delle Scale si è verificata una frana sulla strada provinciale, mentre nella zona di Pallavicino i pompieri sono intervenuti per un grosso albero caduto. Nel corso della serata è esondato a Villagrazia di Carini in provincia di Palermo il torrente Milioti. E a causa della pioggia una vettura la scorsa notte è finita contro una fermata dell'autobus in via Messina Marina. Gli automobilisti a bordo sono stati soccorsi e le loro condizioni non sono gravi.

Un violento temporale ha colpito la zona ionica della provincia di Messina, in particolare il borgo di Scaletta Zanclea. Le intense piogge hanno causato una mareggiata che ha invaso le strade del paese, tanto, che, come mostrano alcuni video pubblicati in rete, gli abitanti sono dovuti scappare. Le onde, alimentate dalla forza del vento, hanno superato gli argini naturali e artificiali, allagando diverse vie di collegamento.

Esondazioni e frane nella notte in Calabria, oggi allerta arancione

Fiumi esondati, strade interrotte da frane o da alberi caduti: è il bilancio dell'ondata di maltempo che ha colpito nella notte la Calabria. Su tutta la Regione, la Protezione civile regionale ha lanciato per oggi l'allerta arancione, dopo la rossa che ha caratterizzato gran parte della Calabria nella giornata di ieri. Nei capoluoghi e in moltissimi comuni anche oggi le scuole sono chiuse per effetto delle ordinanze dei sindaci.

Nel reggino sono esondati i fiumi Laverde, tra i Comuni di Bianco e Africo, ed il fiume Mesima a Rosarno. La nuova statale 106 a Corigliano-Rossano, all'altezza di Villaggio Fassa, è stata chiusa perché allagata, mentre, nello stesso comune è chiuso il vecchio tracciato della statale tra Rossano e Corigliano per una frana. Stessa situazione tra i comuni di Girifalco ed Amaroni, nel catanzarese, dove la strada provinciale 162/2 è bloccata per frana e nel Comune di Miglierina la viabilità è interrotta per la caduta di un grosso albero.

Danni e disagi sono stati provocati sulla fascia tirrenica cosentina dal forte vento che ha caratterizzato l'ondata di maltempo che ha colpito la regione. Lungo la costa sono caduti numerosi alberi e, in alcuni centri, anche lampioni dell'illuminazione pubblica causando disagi alla viabilità. Le raffiche hanno inoltre abbattuto un lampione in località Fiuzzi, divelto una postazione di videosorveglianza e danneggiato alcuni impianti semaforici.

A Diamante gli sforzi dell'Amministrazione comunale si sono concentrati in particolare sul ripristino dell'energia elettrica sospesa ieri sera in località Riviere a causa della caduta di un albero. Problemi analoghi sono stati registrati anche a Fuscaldo, dove l'Amministrazione ha informato la cittadinanza che si sta lavorando alla soluzione di guasti alla linea elettrica. Già da ieri sera il Comune ha provveduto a posizionare in più aree gruppi elettrogeni per ovviare ai disagi degli utenti.

In Sardegna pioggia e raffiche di vento

L'ondata di maltempo sta continuando a colpire anche la Sardegna da ieri, con forti precipitazioni e raffiche di vento che hanno superato i 100 chilometri orari abbattendo alberi e pali della luce che hanno causato diverse interruzioni di corrente nella parte orientale della regione, dove l'allerta rossa durerà per tutta la giornata di oggi.

Nel Sassarese, due corsi d'acqua sono esondati nelle campagne tra Gallura e Nuorese. Al momento non si registrano feriti o grossi disagi per la circolazione. Si tratta del rio Rizzolu in località Madonna di Otti nel territorio di Oschiri e del rio Oronade, nel territorio di Alà dei Sardi.

Secondo il Sistema Informativo di Protezione Civile della Sardegna, sono caduti nelle ultime 24 ore oltre 230 millimetri di pioggia sul bacino del Flumendosa a Genna Silana, nel Comune di Urzulei, in Ogliastra, 119 millimetri a Monte Novo, nel territorio di Orgosolo, nel Nuorese, e 121 a Bruncu su Pranu a Desulo, sempre in Barbagia.

Un uomo di 42 anni è rimasto incastrato sotto un cancello uscito dalle guide a seguito di una forte raffica di vento all'ingresso di un'azienda di produzione laterizi sulla statale 131. L'incidente è avvenuto ieri notte alle 23.30, il 42enne è un dipendente dell'impresa. I vigili del fuoco, giunti sul posto, con l'utilizzo di pistoni idraulici e cuscini pneumatici, hanno estratto il ferito per poi affidarlo alle cure del personale sanitario, intervenuta con una ambulanza.

L'allarme era stato lanciato tempestivamente dai colleghi dell'uomo che hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto, oltre alla squadra dei Vigili del fuoco e al personale sanitario del 118, anche le forze dell'ordine. Il 42enne è stato trasportato all'ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso.