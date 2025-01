video suggerito

Ciclone mediterraneo porta il maltempo nel weekend, ancora piogge la prossima settimana: le previsioni meteo Il weekend del 18 e 19 gennaio caratterizzato da maltempo intenso con temporali e vento forte scatenati dalla tempesta Gabri, un vortice ciclonico in arrivo dall'Africa del Nord. Allerta meteo rossa e arancione su Sardegna e Calabria. Brutto tempo anche la prossima settimana quando al posto dell'alta pressione ci sarà una nuova perturbazione dal nord.

A cura di Antonio Palma

Ancora maltempo atteso nelle prossime ore sull'Italia dove la tempesta Gabri porterà di nuovo piogge e temporali nel weekend tra il 18 e il 19 gennaio. Il vortice ciclonico in arrivo dall’Africa del Nord, infatti, si muoverà verso l'Italia, in particolare verso la Sardegna, e condizionerà il tempo su tutte le regioni centro meridionali e poi anche quelle settentrionali durante il fine settimana. Per sabato 18 gennaio 2025, infatti, la Protezione civile ha emesso una allerta meteo rossa per la Sardegna orientale, allerta arancione su alcuni settori dell'Isola e sulla Calabria e allerta gialla in sette regioni. Una situazione meteorologica che avrà strascichi anche nella prossima settimana.

Maltempo nel weekend con l'arrivo del ciclone mediterraneo: le previsioni di sabato e domenica

Nel weekend del 18-19 gennaio l'arrivo del ciclone mediterraneo scatenerà un'ondata di pioggia, temporali e vento su molte zone del centro sud. Oggi, sabato 18 gennaio, temporali intensi attesi sulla Sardegnae orientale sulla Calabria dove è allerta meteo rossa e arancione, con precipitazioni che si estenderanno nel corso del giorno anche alla Basilicata ionica ed alla Puglia, attenuandosi invece sulla Sicilia. Sempre nella mattinata, pioggia in arrivo anche sul resto del Sud e su parte del Centro, tra Abruzzo, Lazio e Molise dove avremo anche neve fino a 800 metri di quota. Tra il pomeriggio e la sera, in arrivo delle deboli piogge anche al nord, in particolare in Emilia-Romagna, Liguria e basso Piemonte, con la neve che tornerà sui rilievi di nord-ovest nella notte.

Maltempo anche domenica 19 gennaio, con nubi sparse su gran parte dell'Italia e piogge intense e temporali ancora sulla Sardegna, sul Piemonte, sulla Puglia e sulla Calabria. Dalla sera interessate anche coste della Toscana e del Lazio. Vento fortissimo per tutto il weekend, dalla Sardegna alle coste delle regioni tirreniche centrali, con mari molto mossi o agitati. Per domenica attesa tramontana forte sulla Liguria, tra Genova e Savona.

Nuova perturbazione a inizio settimana con piogge, venti e neve: quanto durerà il maltempo

Il brutto tempo proseguirà anche per la prossima settimana con piogge e temporali sparsi da nord a sud. Da lunedì ci sarà ancora maltempo su Sardegna e Calabria e al Centro-Sud, sempre a causa del transito del ciclone mediterraneo. Piccola tregua attesa per mercoledì ma sarà decisamente breve. Già da giovedì infatti si prevede l'arrivo di una vasta perturbazione atlantica che irromperà sul nostro Paese con correnti di aria gelida dal nord. Piogge intense e temporali coinvolgeranno buona parte delle regioni del Centro-Nord con abbondanti nevicate sull'arco alpino. Il maltempo poi si estenderà man mano anche al sud e secondo le tendenze meteo, potrebbe protrarsi fino al weekend successivo.