Tempo instabile per il weekend di Pasqua, prima schiarite, poi torna il maltempo: le previsioni meteo Secondo le ultime previsioni meteo del weekend, il fine settimana di Pasqua si caratterizzerà per tempo un po' incerto, soprattutto al Nord. Molta alternanza di sole e nuvole sul Paese, dunque, con isolati piogge e qualche temporale sparso che interesseranno il settentrione le aree interne appenniniche.

A cura di Antonio Palma

Weekend di Pasqua con tempo decisamente migliore rispetto agli ultimi giorni ma, secondo le ultime previsioni meteo, destinato a durare poco perché già a Pasquetta avremo nuvolosità di nuovo in aumento sull’Italia. Il fine settimana del 19 e 20 aprile infatti si caratterizzerà per tempo un po’ incerto, soprattutto al Nord dove non mancheranno le piogge, ma con temperature miti e primaverili. Molta alternanza di sole e nuvole sul Paese, dunque, con isolati piogge e qualche temporale sparso che interesseranno il settentrione e le aree interne appenniniche.

Ampie schiarite e alta pressione, le previsioni di sabato 19 aprile

Nella giornata di oggi, sabato 19 aprile, ancora nubi al nord dove è allerta meteo rossa per rischio idraulico su Lombardia ed Emilia Romagna a causa della possibile esondazione dei fiumi dopo le forti piogge delle scorse ore. Le piogge interesseranno Lombardia, Piemonte e Liguria, soprattutto a ridosso dei monti, e poi verso sera, anche la Toscana ma senza particolari disagi. Asciutto invece altrove con ampi spazi di sole, soprattutto lungo le coste e sulla Sicilia. Temperature infine in aumento ovunque.

Perturbazione in arrivo a Pasqua, domenica 20 torna il maltempo

Il tempo peggiorerà nella giornata di Pasqua con le piogge che domenica 20 aprile diventeranno più diffuse sul Nord-Ovest coinvolgendo anche l’Emilia-Romagna occidentale e arrivando poi anche sulla Sardegna e nuovamente sulla Toscana. Cielo in prevalenza velato ma asciutto sul resto del Centro e al sud, con qualche isolato piovasco sui monti dell’Abruzzo nel pomeriggio. Temperature massime ancora in leggera crescita e in generale al di sopra della media del periodo. Una situazione di instabilità che interesserà anche la giornata di Pasquetta. Lunedì 21 aprile avremo infatti nuvolosità diffusa su gran parte dell’Italia con isolati rovesci o temporali sull’Emilia-Romagna, sulla Toscana, lungo l’Appennino centro-meridionale e sulla Sicilia. Un po’ più di sole sarà possibile invece lungo le coste delle regioni adriatiche e del versante ionico.