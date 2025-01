video suggerito

Maltempo, allerta meteo rossa in Sardegna e arancione in Calabria domani sabato 18 gennaio Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, sabato 18 gennaio 2025, un’allerta meteo rossa su settori della Sardegna e arancione su tutta la Calabria. Valutata l’allerta gialla in sette regioni. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Di seguito tutti i dettagli. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

Prosegue la fase di maltempo intenso che sta interessando il Centro-Sud. La profonda area depressionaria che sta già interessando Sardegna e altre regioni meridionali nel corso della giornata di domani, sabato 18 gennaio, coinvolgerà anche Puglia e Basilicata, in particolare i relativi settori centro-meridionali e ionici.

Il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso e pubblicato sul proprio sito un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende il precedente. I fenomeni meteo potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino della Protezione Civile.

L’avviso prevede dal primo mattino di domani, sabato 18 gennaio, precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale sulla Basilicata, specie sui relativi settori ionici, in estensione alla Puglia centro-meridionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento.

A causa delle allerte meteo e dei danni, in molti comuni della Calabria e della Sardegna le lezioni sabato saranno sospese. Anche in Campania scuole chiuse per vento forte.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per domani, sabato 18 gennaio, allerta rossa per rischio idrogeologico sul settore orientale della Sardegna. Allerta arancione sull’intero territorio della Calabria e su parte della Sardegna; valutata allerta gialla su sette regioni.

Oggi, venerdì 17 gennaio, Calabria e Sicilia sono state interessate dall'allerta rossa. Sull'Isola sono stati registrati diversi danni e disagi: in particolare, per il traffico ferroviario e per quello aereo voli cancellati o in ritardo all’aeroporto di Catania; ad Avola (Siracusa) una tromba d’aria si è abbattuta sulla cittadina. Danneggiati i cavi elettrici e diverse zone sono state private dell'energia elettrica.

Allerta meteo rossa in Sardegna per sabato 18 gennaio

La Protezione civile della Regione Sardegna ha innalzato da arancione a rossa l'allerta meteo nella parte orientale dell'Isola, dal Sarrabus sino alla Bassa Gallura. L'avviso è valido dalle 14 di venerdì 17 gennaio alla mezzanotte di sabato 18. "Si prevedono piogge, prevalentemente stratiformi, diffuse sul settore orientale, e sparse altrove", si legge sul bollettino.

In presenza di fenomeni temporaleschi, ricorda la Protezione civile regionale, "è consigliabile restare nelle proprie abitazioni; se ci si trova in un locale seminterrato o al piano terra è consigliabile salire ai piani superiori; limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza; mantenersi informati sull'evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire. È fatto divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi".

Elevata criticità per rischio idrogeologico/allerta rossa:

Sardegna: Bacini Flumendosa – Flumineddu.

Allerta arancione 18 gennaio in Calabria e Sardegna: l'elenco dei settori

La Protezione Civile ha inoltre valutato l‘allerta arancione per temporali, rischio idraulico e idrogeologico su alcuni settori della Sardegna e su tutta la Calabria. Di seguito i settori coinvolti:

Moderata criticità per rischio idraulico/allerta arancione:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Sardegna: Bacini Flumendosa – Flumineddu;

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Sardegna: Gallura, Campidano, Iglesiente, Bacino del Tirso.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Dal Dipartimento della Protezione Civile è stata valutata anche l'allerta gialla in sette regioni: ancora su alcuni settori della Sardegna e in Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sicilia. Ecco tutti i dettagli:

Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:

Puglia: Bacini del Lato e del Lenne;

Sardegna: Gallura, Campidano;

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico.

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro;

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B;

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea;

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno;

Sardegna: Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Logudoro;

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.

Le aree interessate dall'allerta meteo.

Meteo, le previsioni per domani sabato 18 gennaio

Sabato 18 gennaio previsto tempo inizialmente soleggiato al Nord, ma con un addensamento della nuvolosità, dalla sera, al Nord-Ovest e in Emilia Romagna. Il cielo sarà da nuvoloso a coperto nel resto del Paese: fino alle prime ore della mattina alto rischio di piogge abbondanti e nubifragi su Sardegna orientale e Calabria, in attenuazione.

Nel corso della giornata precipitazioni sul resto del Sud e alle regioni centrali adriatiche, nevose in Appennino su Abruzzo e Molise oltre 1.200-1.300 metri. Piogge isolate anche nel Lazio, in Umbria e Toscana. Sulla Sicilia tempo variabile, con fenomeni in attenuazione prima dell’alba e con successive schiarite. Le temperature massime saranno in lieve aumento al Nord-Est e sull’alto Tirreno, stazionarie o in leggera flessione altrove.