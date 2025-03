video suggerito

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani 27 marzo: l'elenco delle regioni a rischio Maltempo sull'Italia con allerta meteo della Protezione civile: valutata per domani giovedì 27 marzo allerta gialla su Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia e su alcuni settori di Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo e arancione su Calabria, Marche e Abruzzo.

A cura di Ida Artiaco

Giovedì all'insegna del maltempo su gran parte dell'Italia. Per questo per domani, 27 marzo, la Protezione civile ha diramato avvisi di allerta meteo arancione e gialla su gran parte dell'Italia Centro-Sud.

Secondo l'ultimo bollettino diffuso sul sito ufficiale del Dipartimento, è stata dichiarata allerta meteo arancione per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali sulla Calabria, dove molti comuni hanno deciso di tenere le scuole chiuse per motivi di sicurezza, allerta meteo arancione per rischio idraulico anche sull'Abruzzo e sulle Marche e per rischio idrogeologico sulle Marche, e allerta meteo gialla su Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria, Lazio, Abruzzo.

Allerte meteo per giovedì 27 marzo.

Allerta meteo arancione domani su Calabria, Marche e Abruzzo

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse che estende quello diffuso ieri. L'avviso prevede dalla notte di oggi, mercoledì 26 marzo, "precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Campania, in estensione ad Abruzzo, Molise e Marche. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento". Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 27 marzo, "allerta arancione in Calabria e su alcuni settori di Marche e Abruzzo. Ecco, di seguito, i settori interessati:

Moderata criticità per rischio idraulico (allerta arancione):

Abruzzo: Bacino dell'Aterno;

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

Marche: Marc-5, Marc-6.

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale.

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

Marche: Marc-5, Marc-6.

Allerta meteo gialla giovedì 27 marzo su 9 regioni

Sempre per domani, giovedì 27 marzo, è stata valutata allerta gialla su 9 regioni e cioè in Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia e su alcuni settori di Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo. Ecco, di seguito, l'elenco dei settori:

Ordinaria criticità per rischio idraulico (allerta gialla):

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro;

Marche: Marc-3, Marc-4.

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B;

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea;

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno;

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico;

Umbria: Nera – Corno, Chiascio – Topino, Alto Tevere.

Lazio: Appennino di Rieti, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene;

Marche: Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea;

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno;

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.

Previsioni meteo per domani 27 marzo

Secondo le ultime previsioni meteo di domani, giovedì 27 marzo, un minimo depressionario, centrato sul Tirreno, influenzerà il tempo sull'Italia. Nelle prossime ore si sposterà lentamente verso levante portando instabilità sulle zone adriatiche centrali ed anche meridionali dove sono attesi temporali anche di forte intensità accompagnati da fenomeni elettrici. Al Nord soleggiato.