Maltempo in Calabria e Sicilia, allerta rossa e scuole chiuse: "Cittadini si spostino solo se necessario" Valutata per oggi allerta rossa su ampi settori della Calabria e della Sicilia, arancione su parte della Sardegna. Scuole chiuse in molti comuni e disagi per i treni.

A cura di Susanna Picone

Giornata di maltempo oggi, con forti piogge e venti per tutto il weekend, in diverse regioni del Sud-Italia: a rischio soprattutto zone della Sicilia e della Calabria, dove la Protezione civile ha emesso una allerta meteo rossa. In Sardegna invece è in vigore una allerta arancione. Molte scuole sono rimaste chiuse a causa del maltempo e dai politici locali arriva l’invito ai cittadini a muoversi solo se strettamente necessario.

Maltempo in Sicilia: disagi per il traffico ferroviario

“Invitiamo i siciliani a fare attenzione alla mobilità per l'allerta meteo in alcune aree della regione per rischio idrogeologico e a spostarsi solo se strettamente necessario”, è quanto ha comunicato l'assessore siciliano alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, in merito alle chiusure e alle limitazioni del traffico ferroviario nell'Isola comunicate da Rfi a causa dell'allerta meteo.

Fra le chiusure programmate ci sono linee Siracusa-Caltanissetta, Caltanissetta-Agrigento, Palermo-Dittaino e Catania-Caltagirone. Inoltre sono previste riduzioni di offerta nelle tratte Messina-Siracusa e Palermo-Agrigento e vengono soppressi i primi treni del mattino in quella Piraineto-Marsala. Per l’isola la protezione civile ha diramato per oggi l'allerta rossa per la Sicilia Orientale e arancione per quella Occidentale. C’è rischio di acquazzoni intensi nelle province di Messina, Catania, Siracusa, Ragusa, Caltanissetta ed Enna.

Oggi allerta rossa in Calabria e Sicilia, arancione in Sardegna: i settori coinvolti

Un nucleo di aria fredda in quota ha provocato un peggioramento del tempo al Sud e sulle isole, in particolare su Sardegna, Sicilia e Calabria, con piogge e temporali e un’intensificazione dei venti, in estensione anche a Basilicata e Campania. Per oggi il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse: allerta rossa su ampi settori della Calabria e della Sicilia, arancione sui settori orientali della Sardegna, su parte della Sicilia e sulla Calabria centro-orientale. Valutata anche allerta gialla su altri settori delle stesse regioni. Attese da questa mattina precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia e Calabria e poi su Sardegna e forte vento. Atteso però anche un aumento delle temperature.