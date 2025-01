video suggerito

Scuole chiuse domani 18 gennaio per maltempo: l'elenco aggiornato dei comuni Dove resteranno chiuse le scuole domani 18 gennaio per maltempo? A causa delle allerte meteo e dei danni, in molti comuni della Calabria le lezioni sono sospese sabato. In Campania stop alle lezioni per vento forte. L'elenco In aggiornamento dei comuni interessati.

A cura di Antonio Palma

Scuole chiuse anche domani sabato 18 gennaio in diversi comuni del sud Italia a causa del maltempo e delle allerte meteo diramate dalla Protezione civile. Interessata soprattutto la Calabria dove per domani sarà allerta meteo arancione su tutto il territorio. Per questo molti sindaci stanno firmando ordinanze apposite per lo stop alle lezioni per domani in tutti gli istituti di ogni ordine grado sul loro territorio.

Scuole chiuse in Calabria domani 18 gennaio per allerta meteo arancione

La situazione meteo resta critica in Calabria dove domani le scuole saranno chiuse in molte zone dopo che la Protezione civile ha emesso un avviso di allerta meteo arancione per l'intero territorio regionale. Già molti sindaci hanno firmato ordinanze apposite e altri si aggiungeranno nelle prossime ore. Ecco l’elenco in aggiornamento:

Crotone, Catanzaro, Cosenza, Gioia Tauro, Santa Sofia d’Epiro, Girifalco, Petilia Policastro, Squillace, Lamezia Terme, Fuscaldo, Amaroni, Rende, Castrolibero, Cetraro, Sersale, Mesoraca, Taverna, Bagnara Calabra, Crosia, Amendolara, Cicala, Pentone, Vibo Valentia

Scuole chiuse in Sardegna sabato 18 gennaio per allerta rossa

In Sardegna scuole chiuse domani sabato 18 gennaio per allerta meteo rossa e arancione su alcuni settori dell'Isola. L'elenco dei comuni i cui sindaci hanno firmato ordinanze per lo stop alle lezioni per domani:

Villaputzu, Tortolì, Muravera,

Scuole chiuse in Campania per vento forte domani 18 gennaio

Scuole chiuse anche in alcuni comuni della Campania dove domani 17 gennaio è allerta meteo per vento forte. Ordinande di chiusura di scuole e parchi sono state già firmate da alcuni sindaci della Provincia di Caserta. L'elenco in aggiornamento:

San Nicola la Strada, Capua