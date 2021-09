Maltempo con temporali, allerta meteo lunedì in 7 regioni: l’elenco aggiornato Allerta meteo gialla nella giornata di domani, lunedì 27 settembre 2021, in sette regioni. Sul sito della Protezione civile è stato pubblicato il bollettino di criticità: allerta per temporali e rischio idrogeologico in settori di Abruzzo, Lazio, Umbria, Marche, Toscana, Emilia Romagna, Liguria.

Allerta meteo gialla domani, lunedì 27 settembre 2021, in sette regioni italiane. Il maltempo non abbandona la penisola. Per la giornata di domani il Dipartimento della Protezione civile, sulla base delle previsioni disponibili, ha diramato una nuova allerta meteo che riguarda sette regioni. Rovesci intensi, temporali forti o localmente molto forti potranno interessare diversi settori della penisola. Vediamo quali nel dettaglio.

Allerta meteo gialla Protezione civile lunedì in 7 regioni

Sul sito della Protezione civile è stato pubblicato il bollettino di criticità per la giornata di domani, lunedì 27 settembre 2021.

Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Emilia Romagna: Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Arno-Casentino, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla:

Emilia Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Arno-Casentino, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Medio Tevere, Alto Tevere

Le previsioni del tempo di domani

Le previsioni meteo per la giornata di domani in Italia. Al Nord ancora molte nubi compatte ovunque, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi, in attenuazione al mattino su Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria centroccidentale e poi sul resto delle regioni. Cielo coperto anche al Centro, con rovesci o temporali diffusi su tutto il settore peninsulare. Al Sud al mattino molte nubi compatte soprattutto sulla Campania.