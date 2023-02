Maltempo con temporali, allerta meteo domenica 26 febbraio: le regioni a rischio Nuova fase di maltempo sull’Italia con allerta meteo gialla della Protezione civile domani, domenica 26 febbraio: rischio temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico in 9 Regioni.

A cura di Susanna Picone

Torna il maltempo sull’Italia, con temporali, neve e vento gelido in arrivo nelle prossime ore. Le temperature massime scenderanno anche di 10 gradi con il rischio di nevicate fino a bassissima quota. La giornata della svolta è quella di domani, domenica 26 febbraio: la Protezione civile ha diramato una allerta meteo gialla che riguarda gran parte dello stivale.

È allerta gialla domani per rischio idraulico, rischio temporali e rischio idrogeologico nelle seguenti regioni: Calabria, Emilia Romagna, Abruzzo, Campania, Lazio, Molise, Umbria, Marche e Toscana.

Maltempo con allerta meteo gialla domenica in 9 Regioni

Sul sito della Protezione civile troviamo, come ogni giorno, il bollettino di criticità per la giornata di domani, domenica 26 febbraio. È il seguente:

Ordinaria criticità per rischio idraulico:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Emilia Romagna: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola.

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Emilia Romagna: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Arno-Casentino, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Previsioni meteo domani

Le previsioni meteo di domani confermano il ritorno del maltempo. Attesi temporali, locali grandinate al Centro-Sud, neve copiosa che scenderà fino in pianura su Toscana e Umbria. Cielo coperto anche al Nord con maltempo in Emilia Romagna e ovest Piemonte e possibile neve in pianura in serata. Torna anche il freddo: le temperature massime scenderanno anche di 10 gradi.