Allerta meteo gialla a Napoli e in Campania: domani temporali e grandinate Dalle ore 10 di domani, 26 febbraio, e per le successive 24 ore, la Protezione Civile della Campania ha diramato un’allerta meteo gialla.

A cura di Redazione Meteo

Torna il maltempo a Napoli e in Campania: la Protezione Civile regionale ha infatti diramato un'allerta meteo di colore giallo valevole a partire dalle ore 10 di domani, domenica 26 febbraio e per le successive 24 ore. Su tutto il territorio regionale – fatta esclusione per le zone 4 e 7 (Alta Irpinia, Sannio e Tanagro) – sono previsti temporali intensi che potrebbero trasformarsi anche in violente grandinate. Sono previste, inoltre, anche raffiche di vento.

Il bollettino della Protezione Civile della Regione Campania raccomanda anche di fare attenzione ai rischi collegati ai fenomeni meteorologici previsti: potrebbero infatti avere luogo anche allagamenti, caduta massi o fenomeni franosi in territori fragili; si raccomanda, inoltre, di fare attenzione alle coperture e alle strutture provvisorie che potrebbero essere interessate dalla sollecitazione del vento, oltre che alla possibile caduta di alberi o rami.

Infine, la Protezione Civile raccomanda agli enti competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare o mitigare i fenomeni meteorologico previsti a partire da domani e per le successive 24 ore.