Allerta meteo gialla in Campania per pioggia, vento e fulmini dalle 15 di oggi e per 24 ore

A cura di Pierluigi Frattasi

Allerta meteo gialla in Campania per temporali improvvisi con pioggia forte, fulmini e grandine e forti raffiche di vento, a partire dalle ore 15,00 di oggi, martedì 8 ottobre 2024, e per le successive 24 ore, fino alle ore 15,00 di domani mercoledì 9 ottobre. La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteorologica sulla totalità del territorio campano nel bollettino meteorologico di oggi, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale.

Si fa presente che la particolare perturbazione in atto potrebbe portare a rapidi cambi del quadro meteo e ad improvvisi temporali anche di forte portata a scala locale. Le precipitazioni potrebbero essere accompagnate da grandine, fulmini, raffiche di vento.

Va quindi prestata attenzione al rischio idrogeologico: saranno possibili allagamenti, esondazioni, ruscellamenti, caduta massi e frane in considerazione della fragilità dei territori e degli incendi dei mesi scorsi.

Si ricorda ai Sindaci di attivare i Centri Operativi Comunali (COC), di attuare tutte le misure previste dai rispettivi piani di protezione civile e di monitorare il verde pubblico e le strutture esposte alle sollecitazioni degli agenti atmosferici.