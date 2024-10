video suggerito

Meteo Napoli e Campania, in arrivo temporali: poi torna il bel tempo con temperature alte Possibili temporali dopo le 19 di oggi martedì 8 ottobre, poi da domani il tempo tornerà stabile: ma il “cambio di stagione” è ancora lontano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le previsioni meteo per Napoli e la Campania

Previsioni meteorologiche ancora incerte su Napoli e la Campania, con forti piogge che si alterneranno a schiarite. Poi però il quadro migliorerà e regalerà qualche giorno di bel tempo con temperature alte rispetto ai valori medi stagionali. Le "ottobrate" vere e proprie arriveranno dopo il 15, ma nel frattempo gli scenari saranno quanto mai incerti. Nella giornata di oggi, martedì 8 ottobre, attorno alle 19 potranno verificarsi violenti temporali su Napoli e provincia, che dureranno almeno fino alla mezzanotte. Per ora, tuttavia, non ci sono allerte meteo vere e proprie diramate dalla Protezione Civile regionale. Poi il tempo andrà verso il sereno, e nei prossimi giorni sarà meno incerto, con temperature che si aggireranno intorno ai 24 gradi di valori massimi nelle ore più calde.

Tempi lunghi, insomma, per un cambio di stagione "definitivo". Come spiegato anche dal professor Adriano Mazzarella, Meteorologo e Fisico, già professore di Climatologia presso l'Università Federico II di Napoli, in una intervista a Fanpage.it, l'unica "speranza" è quella "di vestirsi "a cipolla", un antico consiglio che davano i nostri antenati. Purtroppo nei prossimi giorni questa incertezza proseguirà: avremo qualche giorno di caldo, poi tornerà la pioggia. Nella prossima settimana, le temperature torneranno a salire, poi ci sarà un nuovo brusco calo", ha spiegato Mazzarella. Il tutto "in attesa di una stabilità meteorologica che potrebbe arrivare solo a metà ottobre". Quando appunto sono previste le "ottobrate", ovvero parziali ritorni ad un meteo più vicino alla fine dell'estate che all'autunno inoltrato.