Perché il meteo è instabile e non sappiamo come vestirci: parla il climatologo Mazzarella

Intervista a Adriano Mazzarella Meteorologo e Fisico, già professore di Climatologia presso l'Università Federico II di Napoli

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ancora giornate di tempo instabile su Napoli e sulla Campania, che si alterneranno a ritorni repentini dell'estate ed altrettanti crolli verticali delle temperature. Un incubo, insomma, per chi vuole fare il cambio di stagione e, soprattutto, evitare i classici malanni stagionali come raffreddore e influenza causati proprio dai bruschi cambi meteorologici. A spiegarlo a Fanpage.it è il professor Adriano Mazzarella, Meteorologo e Fisico, già professore di Climatologia presso l'Università Federico II di Napoli, spesso ospite della nostra redazione. Il professor Mazzarella ha spiegato che per attendere un po' di stabilità meteorologica, bisognerà attendere ancora.

Professore, in questi giorni diventa impossibile capire come vestirsi..

Colpa di un meteo particolarmente instabile: abbiamo avuto giornate di forte pioggia ed ora tornerà il sole. Queste due fasi si alterneranno per diverso tempo, causando non pochi problemi anche solo per capire come vestirsi. La Natura sta seguendo il suo classico principio della "compensazione", e dunque dopo la forte siccità avremo piogge anche intense. E così via.

Ma tutto questo a cosa potrebbe essere dovuto?

La Natura non segue le equazioni. Certamente le cause sono molteplici e possono variare. Tra queste ci sono anche le tempeste solari, che stanno avvenendo in questo periodo, alterando il corretto flusso delle correnti. E questo senza considerare l'intervento dell'uomo e i cambiamenti che ciclicamente avvengono nel clima, che spesso varia anche da solo.

E dunque tempi lunghi per il cambio di stagione..

Esatto. Il mio consiglio è quello di vestirsi "a cipolla", un antico consiglio che davano i nostri antenati. Purtroppo nei prossimi giorni questa incertezza proseguirà: avremo qualche giorno di caldo, poi tornerà la pioggia. Nella prossima settimana, le temperature torneranno a salire, poi ci sarà un nuovo brusco calo. In attesa di una stabilità meteorologica che potrebbe arrivare solo a metà ottobre.