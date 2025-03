video suggerito

Maltempo in Campania, allerta meteo per temporali a partire da questa sera Allerta meteo gialla in Campania a partire dalle 20 di oggi e fino alle 12 di domani: previste precipitazioni intense su gran parte del territorio regionale. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo un assaggio di primavera, torna il maltempo a Napoli e in Campania: la Protezione Civile regionale ha infatti emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo a partire dalle ore 20 di oggi e fino alle ore 12 di domani, martedì 11 marzo. Sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di temporale, soprattutto sulle zone costiere e nell'Alto Casertano. Nella fattispecie, le zone colpite dall'allerta sono: Zona 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana); Zona 2 (Alto Volturno e Matese); Zona 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); nelle restanti zone della Campania non sono previste criticità. L'allerta meteo, però, non comporterà una diminuzione, se non sensibile, delle temperature, che resteranno al di sopra delle medie stagionali.

In relazione alle precipitazioni attese, potrebbero verificarsi anche i seguenti fenomeni: allagamenti, esondazioni, ruscellamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, caduta massi e frane. Pertanto, la Protezione Civile della Campania ricorda ai sindaci e alle Autorità territorialmente competenti, al fine di mitigare i rischi previsti, di attivare i Centri Operativi Comunali (COC) e attuare tutte le misure previste dai rispettivi piani di protezione civile.