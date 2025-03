video suggerito

Allerta meteo gialla a Napoli e in Campania, oggi pomeriggio tornano i temporali Avviso di allerta meteo emanato dalla Protezione Civile della Regione Campania dalle 18 di oggi e fino alle 12 di domani, giovedì 13 marzo.

A cura di Valerio Papadia

Torna il maltempo a Napoli e in Campania: la Protezione Civile regionale ha infatti emanato un avviso di allerta meteo per rischio idrogeologico giallo a partire dalle 18 di oggi e fino alle 12 di domani, giovedì 13 marzo; sono previste, su gran parte del territorio regionale, precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. L'allerta sarà valida sulle seguenti zone della Campania: Zona 1 (Piana Campana, Napoli e isole, Area Vesuviana); Zona 2 (Alto Volturno, Matese); Zona 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti Picentini, Monti di Sarno); Zona 5 (Tusciano, Alto Sele); Zona 6 (Piana del Sele, Alto Cilento); Zona 8 (Basso Cilento).

In considerazione delle condizioni meteorologiche previste, la Protezione Civile della Regione Campania raccomanda di porre in essere tutti gli accorgimenti atti a prevenire, mitigare o contrastare i fenomeni attesti. In particolare, si raccomanda:

di verificare il regolare funzionamento del reticolo idrografico e dei sistemi di raccolta e allontanamento delle acque piovane;

di prestare attenzione alle zone depresse, ai sottopassi stradali, ai luoghi della rete stradale prossimi ad impluvi, canali e corsi d’acqua soggetti ad esondazione;

di controllare le aree a rischio frana, individuate nei p.s.a.i. dalle autorità di bacino e dei pendii soggetti a fenomeni di erosione, e le zone sottostanti i versanti per la possibilità di trasporto a valle di materiali solidi, per effetto di ruscellamenti superficiali;

di monitorare le aree alluvionali ed i corsi d’acqua che attraversano il proprio territorio con particolare riguardo ai punti singolari (ponti, aree golenali, restringimenti dell’alveo e alveo-strada, ecc.);

di prestare attenzione a tutte le strutture soggette alle sollecitazioni dei venti (pali della pubblica illuminazione, strutture provvisorie, gazebo, ecc.) e le aree alberate del verde pubblico;

di segnalare con ogni utile dispositivo, sulle zone montuose e localmente nelle precipitazioni più intense, la riduzione di visibilità sulla rete stradale di propria competenza.