Le previsioni meteo su Napoli e Campania: temperature fino a 20 gradi nei prossimi giorni

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il meteo su Napoli e la Campania

Nonostante l'allerta meteo dovuta alle piogge di queste ore, su Napoli e Campania le temperature continueranno a salire: con l'eccezione di giovedì 13 marzo, quando si attesteranno intorno ai 15-16 gradi, già da venerdì 14 marzo ci sarà un aumento che spingerà le temperature massime fino a 20 gradi. Preludio di un fine settimana 15-16 marzo che sarà nuvoloso ma con temperature in aumento, in attesa delle soleggiate previste per la prossima settimana, quella che porterà all'inizio della primavera vera e proprio, con l'equinozio atteso per giovedì 20 marzo alle ore 10:01 ora italiana.

Intanto, come detto, la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo per rischio idrogeologico giallo a partire dalle 18 di oggi e fino alle 12 di domani, giovedì 13 marzo; sono previste, su gran parte del territorio regionale, precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. L'allerta sarà valida sulle seguenti zone della Campania: Zona 1 (Piana Campana, Napoli e isole, Area Vesuviana); Zona 2 (Alto Volturno, Matese); Zona 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti Picentini, Monti di Sarno); Zona 5 (Tusciano, Alto Sele); Zona 6 (Piana del Sele, Alto Cilento); Zona 8 (Basso Cilento).