video suggerito

Ondate di calore su Napoli fino a giovedì 3 luglio: temperature fino a 36 gradi Nuove ondate di calore attese su Napoli per i prossimi giorni, temperature bollenti fin dal mattino con quasi 30 gradi alle 8 e fino ai 36 delle 14. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nuove ondate di calore in arrivo in Campania

Nuove ondate di calore su Napoli e Campania: il ministero della Salute ha diffuso un nuovo bollettino con allerta gialla almeno fino a mercoledì 3 luglio, con temperature che arriveranno fino a 36 gradi di valori massimi. Sarà solo l'anticamera di un luglio "bollente", almeno nella prima decade. Non è escluso che nei prossimi giorni possano esserci nuove allerte meteo, non solo di colore giallo. Già in diverse città del centro Italia le allerte sono per lo più rosse, e la sensazione è che a Napoli possa scattare l'allerta arancione già nel prossimo fine settimana, prima del breve "break" previsto per metà mese.

Il bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore dei prossimi giorni

Lo aveva spiegato pochi giorni fa in una intervista a Fanpage.it il professor Adriano Mazzarella, meteorologo e fisico, già professore di Climatologia presso l'Università Federico II di Napoli, parlando proprio del caldo torrido di questo giorno, ancora lontano dalla fine. Solo a metà mese ci potrà essere un possibile "ingresso di aria fresca dall'Oceano Atlantico", aveva spiegato, che potrà far trarre un sospiro di sollievo in quanto "avremo un lieve ribasso delle temperature, mentre nelle zone dell'interno ci potranno addirittura essere rischi di temporali estivi, quindi improvvisi e molto forti", ha spiegato ancora il professor Mazzarella. Ma sarà appunto soltanto una breve pausa perché subito dopo "ci sarà un ulteriore aumento delle temperature dovute all'arrivo due anticicloni, uno dalle Azzorre e un altro dal Nord Africa, che spingeranno gli aumenti fino al 26 luglio, il giorno di Sant'Anna che è considerato tradizionalmente il giorno più caldo di Napoli".