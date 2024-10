video suggerito

Anche domenica maltempo a Napoli e in Campania: prorogata l’allerta meteo gialla Per l’intera giornata di domani, domenica 20 ottobre, la Protezione Civile della Campania ha prorogato l’allerta meteo gialla su tutto il territorio regionale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

52 CONDIVISIONI condividi chiudi

È destinato a perdurare il maltempo che, a partire dalle prime luci di ieri, si è abbattuto su Napoli e sulla Campania in generale, provocando allagamenti e anche crolli: la Protezione Civile ha infatti prorogato l'allerta meteo, che sarà valida per l'intera giornata di domani, domenica 20 ottobre, su tutto il territorio regionale. L'allerta prevista per domani è di colore giallo, mentre fino alla mezzanotte di oggi, su alcune zone della regione tra cui Napoli, vige un avviso di allerta meteo di colore arancione.

Sono previste precipitazioni abbonanti e temporali. A causa dei fenomeni meteorologici attesi, la Protezione Civile raccomanda di prestare particolare attenzione al rischio idrogeologico: potranno infatti verificarsi allagamenti, frane e caduta massi, anche in assenza di nuove precipitazioni, a causa della saturazione dei suoli.

Pertanto, la Protezione Civile raccomanda gli enti competenti di mantenere attivi i Centri Operativi Comunali e di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni meteorologici attesi.