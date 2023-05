Maltempo, allerta meteo rossa, arancione e gialla domani 3 maggio: le 10 regioni a rischio Anche nella giornata di domani 3 maggio l’instabilità continuerà a riguardare gran parte del Paese con fasi di forte maltempo da Nord a Sud. Per questo motivo la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo su diverse regioni, Emilia Romagna e Sicilia in primis.

Non accenna a placarsi l'ondata di maltempo che già da un paio di giorni ha colpito l'Italia, rovinando i piani di chi sperava di festeggiare il Primo Maggio all'aperto. Secondo le previsioni meteo, infatti, anche per domani, mercoledì 3 maggio, sono previsti temporali, anche intensi, su diverse regioni della Penisola. Le più colpite saranno sicuramente l'Emilia Romagna, dove in mattinata un furgone è stato travolto dalla piena del Rio Quaresimo, e la Sicilia, che ha visto alcune strade crollate e un comune isolato a causa del bruttissimo tempo.

Per questo, la Protezione civile ha deciso di diramare allerta meteo rossa per rischio idraulico su una zona dell'Emilia Romagna. Sulla stessa regione è prevista un'allerta arancione per rischio idrogeologico e dello stesso colore è l'allerta diramata in Sicilia per rischio temporali. Ci sono poi diverse regioni con allerta meteo gialla: la Calabria, alcune zone della stessa Emilia Romagna e della Sicilia, l'Abruzzo, la Basilicata, la Campania, le Marche, il Molise, la Toscana e la Lombardia.

Allerta meteo rossa domani in Emilia Romagna

Come confermato dalla Protezione civile sul proprio sito internet, l'allerta rossa per domani è stata dichiarata per l'Emilia Romagna per rischio idraulico sulla pianura bolognese di Reno e suoi affluenti.

Allerta meteo arancione sue due regioni

Per quanto riguarda l'allerta arancione, come visto in apertura, c'è la stessa Emilia Romagna coinvolta, insieme ad una area a nord-est della Sicilia.

Moderata criticità per rischio idraulico / allerta arancione

Emilia Romagna: Pianura modenese di Secchia e Panaro, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Collina bolognese, Montagna bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico

Allerta meteo gialla domani in 10 regioni

Per quanto riguarda l'allerta gialla, invece, la situazione è la seguente:

Moderata criticità per rischio idraulico/ allerta arancione

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale

Lombardia: Bassa pianura orientale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Emilia Romagna: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola

Marche: Marc-2, Marc-6, Marc-4

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico

Toscana: Reno, Romagna-Toscana

Meteo, le previsioni per domani 3 maggio

Anche nella giornata di domani 3 maggio l’instabilità continuerà a riguardare gran parte del Paese, anche con fasi di forte maltempo e con il rischio di temporali, specialmente al Nord-est, Centro-sud e Isole Maggiori.

Atteso un progressivo miglioramento che si estenderà a tutto il Nord, tendenza a schiarite anche sul nord della Toscana, entro sera verso Umbria, Marche e infine Lazio.