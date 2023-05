Meteo, Primo Maggio con piogge e temporali: le zone più a rischio maltempo Quello appena cominciato sarà un Primo Maggio caratterizzato dal maltempo su alcune regioni del nostro Paese dove nelle prossime ore sono attese piogge e pure qualche temporale. Allerta meteo in 11 regioni.

A cura di Biagio Chiariello

Quello che è appena cominciato sarà un Primo Maggio di maltempo con pioggia e temporali in molte regioni d'Italia.

La ragione va ricercata nella presenza di un vortice ciclonico di 1010hPa, con centro motore attualmente sull'area di mare del medio e basso Tirreno e per la precisione al largo delle coste laziali e campane, dove c'è un rischio di forti rovesci.

La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla che coinvolge ben 11 regioni per rischio temporali, idraulico e idrogeologico.

Previsioni Meteo Primo Maggio, maltempo sull'Italia

Nelle prime ore della giornata forte nuvolosità e piogge sparse su gran parte delle regioni di Nordovest. Sta piovendo a Milano, a Torino, e su molti tratti della Liguria come dall'imperiese al savonese. Fenomeni che poi si riverseranno sui comparti del Centro e del Sud.

In serata cessano le precipitazioni all’estremo Nord-Ovest, mentre si intensifica la pioggia in Emilia Romagna, Marche e Abruzzo.

Il quadro meteorologico è chiaramente orientato verso un deciso peggioramento che nelle prossime ore sarà destinato a mostrarsi in forma sempre più evidente. Tant'è che domani il centro vortice ciclonico si andrà a collocare poco a Sud della Calabria, quel che basta per continuare a condizionare negativamente il meteo su gran parte dell'Italia.

Previsioni domani

Nella giornata di Martedì le condizioni meteo resteranno instabili o perturbate in gran parte del Paese, mentre il tempo andrà migliorando nelle regioni di Nord-Ovest, dopo le abbondanti precipitazioni attese in Piemonte (fino a 60/100 mm in 36 ore), più scarse o addirittura assenti invece in parte della Lombardia.

Nuvolosità irregolare e qualche pioggia isolata in Toscana e Sardegna