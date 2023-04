Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 1° maggio: le regioni a rischio La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per domani, lunedì 1° maggio 2023: sono 11 le regioni interessate per rischio temporali, idraulico e idrogeologico.

A cura di Gabriella Mazzeo

Nella giornata di domani, lunedì 1° maggio, su tutta l'Italia saranno registrate piogge e temperature più basse rispetto a quelle dei giorni scorsi sulla penisola. Maggio, insomma, non inizierà nel migliore dei modi, con maltempo diffuso ovunque per il giorno della festa dei lavoratori. Il sito ufficiale della Protezione Civile ha emesso le allerte meteo previste per la giornata di domani: almeno tre di tipo giallo per rischio idraulico, temporali e idrogeologico.

Sono diverse le regioni italiane interessate dalle allerte meteo lanciate su tutta l'Italia. Tra queste, la Calabria, l'Abruzzo, la Basilicata, la Campania, il Lazio, il Molise, la Sicilia e l'Umbria. Il trend del maltempo dovrebbe fermarsi già dal 2 maggio, con lievi miglioramenti al Nord e piogge isolate in Toscana e Sardegna.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Stando a quanto reso noto dalla Protezione Civile che sul suo sito ha diramato le informazioni legate alle allerte meteo nelle diverse città d'Italia, ecco le regioni che potrebbero essere interessate nella giornata di domani, lunedì 1 maggio.

Ordinaria criticità per rischio idraulico/ Allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Ordinaria criticità per rischio temporali/Allerta gialla:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/Allerta gialla:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Piemonte: Valle Tanaro, Pianura Cuneese, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Valli Varaita, Maira e Stura

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto.

Meteo, le previsioni per domani 1° maggio

La giornata di domani sarà caratterizzata dal maltempo su quasi tutta la penisola italiana, con tempo variabile, annuvolamenti e rovesci. Saranno in grande calo anche le temperature con venti moderati o tesi in rotazione ciclonica (antioraria). I mari saranno mossi o molto mossi. Rischio di forti temporali sarà particolarmente elevato al Sud.