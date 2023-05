Maltempo in Sicilia, pioggia e frane nel Messinese: strade crollate, isolato il comune di Antillo Il maltempo sta mettendo in ginocchio la Sicilia, dove i maggiori danni si stanno registrando nella provincia di Messina: molte le strade crollate e le frane, le situazioni più difficili a Limina, Roccafiorita, Antillo e Furci.

A cura di Ida Artiaco

Immagine da Protezione civile Sicilia.

L'ondata di maltempo in corso in questi giorni sta mettendo oggi in ginocchio la Sicilia. Tanti i danni e i disagi a causa della pioggia battente che sta imperversando nella zona Ionica e in quella Tirrenica del Messinese. Tra i comuni più colpiti ci sono quelli di Limina, Roccafiorita, Antillo e Furci, dove nelle ultime ore si sono abbattuti forti temporali.

"La Protezione Civile Regionale registra numerosi danni e forti deflussi idrici verso valle. Molte Organizzazioni di Volontariato sono già state attivate dai Sindaci per attività di supporto, assistenza alla popolazione e presidio del territorio. Il perdurare delle piogge nelle zone montane sta determinando forti afflussi di acqua nei territori a valle e rischi per il transito sui ponti. Gli attraversamenti dei fiumi e torrenti sono sotto stretta osservazione e monitorati costantemente", si legge in un comunicato della Protezione civile.

Immagine da Facebook.

Situazione critica, in particolare, ad Antillo, dove al momento la comunità è isolata a causa di due frane verificatesi sulle Strade provinciali 15 e 19 che conducono in paese. Problemi anche nella zona Tirrenica per il cedimento della strada provinciale 061/Quater, Madonna delle Grazie-Pietrazze-Pietra Romita. L'arteria è indispensabile per collegare il comune di San Pier Niceto alle frazioni abitate di Oliva, Cafurci e altre, dove peraltro insistono aziende agricole. Potrebbero anche rimanere isolate dei nuclei di abitazioni.

A causa delle forti piogge anche i due torrenti di Santa Lucia del Mela non sono transitabili. "Si raccomanda alla popolazione di evitare assolutamente di accingersi al transito lungo i torrenti Floripotema e Mela, limitando il più possibile il transito lungo le vie Rossellina, Misericordia e San Giovanni alle effettive necessità", si legge in un messaggio pubblicato su Facebook dall'amministrazione comunale.

A Mandanici, fa sapere la Protezione civile, le strade a monte del centro abitato sono interrotte; anche linee telefoniche mobili presentano malfunzionamenti. Il Torrente Pagliara è esondato a valle del centro abitato provocando l'interruzione della viabilità. A Roccafiorita ha ripreso a piovere con stazione meteo che ha superato i 300 mm di pioggia dalla mezzanotte di oggi, mentre a Limina si registrano difficoltà provocate dalla pioggia ai sistemi di telecomunicazione e internet.