Reggio Emilia, furgone travolto dalla piena del fiume: conducente si salva salendo sul tetto del mezzo I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle 8 a San Bartolomeo di Reggio Emilia. Illeso l’uomo alla guida che è riuscito a salire sul tetto del furgone in attesa dell’arrivo dei soccorsi-

A cura di Biagio Chiariello

La perturbazione che ha portato piogge diffuse in tutta Italia nella giornata del Primo Maggio ha insistito anche oggi sull’Emilia Romagna e su quasi tutta la penisola.

Questa mattina un uomo alla guida di un furgone è stato travolto dalla piena delle acque del torrente Quaresimo, a San Bartolomeo di Reggio Emilia. Proprio in prossimità del guado, il conducente è stato costretto a salito sul tetto del mezzo dove, con tecniche idonee, è stato recuperato dai pompieri che lo hanno riportato a riva sano e salvo. Fortunatamente non ha subito alcuna ferita.

I fatti sono avvenuti intorno alle 8 di oggi, 2 maggio, in un punto in cui normalmente il rio viene guadato senza particolari problemi. Ma con le piogge abbondanti delle ultime or, tutti i corsi d’acqua hanno finito per ingrossarsi.

Leggi anche L'oroscopo del 10 aprile 2023

Sotto osservazione in provincia c'è anche il torrente Tresinaro, che questa mattina alle 7 ha superato soglia 2 a Cà de Caroli, soglia di attenzione superata anche dal Secchia a Rubiera. In città anche il torrente Crostolo, prima praticamente in secca, è ingrossato notevolmente.

“Il Centro Operativo Comunale è attivato – spiega il sindaco Emanuele Cavallaro – la Regione ha attivato il servizio piene”.

E le piogge cadute nelle scorse ore hanno allagato alcuni sottopassaggi, come ad esempio quello di Mancasale, frazione di Reggio Emilia, su via Gramsci, che conduce alla stazione Mediopadana. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco.

“Ci siamo preparati, speriamo che quest’acqua serva in futuro, ma sappiamo che quando arriva tutta insieme poi è difficile da utilizzare anche per fini irrigui”, chiosa Cavallaro.

Allerta rossa per piene affluenti Reno a Bologna, Ferrara e Ravenna

Nel frattempo è stata diramata un'allerta rossa per criticità idraulica dalle 12 di oggi , fino alla mezzanotte di domani, mercoledì 3 maggio, sui principali affluenti del fiume Reno nelle province di Bologna, Ferrara e Ravenna.

Confermata l’allerta arancione per le piene dei fiumi e le frane in Romagna e nelle province di Parma, Reggio Emilia e Modena. Nella tarda mattinata si è svolta la riunione del Centro Coordinamento dei Soccorsi (CCS) convocata dalla Prefettura di Bologna, cui ha partecipato Irene Priolo, vicepresidente della Regione con delega alla Protezione civile, insieme ai rappresentanti dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, i Comuni interessati, i vigili del fuoco, Anas, il coordinamento dei volontari e tutti i soggetti coinvolti.

Il CCS si riaggiornerà alle 18