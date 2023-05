Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 2 maggio: le regioni a rischio La Protezione Civile ha valutato per domani, martedì 2 maggio, una allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico su settori dell’Emilia Romagna e una allerta gialla per rischio temporali su sette regioni del Centro-Sud.

A cura di Ida Artiaco

Continua l'ondata di maltempo che sta investendo l'Italia, rovinando i piani di chi aveva previsto di festeggiare il ponte dell'1 maggio all'aria aperta. Secondo le previsioni meteo, infatti, anche per domani, martedì 2 maggio, sono previsti temporali, anche intensi, su alcune regioni, in particolare al Centro-Sud.

Per questo, la Protezione civile ha deciso di diramare allerta meteo arancione sull'Emilia Romagna e allerta meteo gialla su Abruzzo,Basilicata,Calabria,Campania,Lazio, Molise e Sicilia per temporali per domani. Ecco l'elenco completo dei settori a rischio.

Allerta meteo arancione in Emilia Romagna per il 2 aprile

Come confermato dalla Protezione civile sul proprio sito internet, l'allerta arancione per domani è stata dichiarata per l'Emilia Romagna per rischio idraulico e per rischio idrogeologico. Ecco i settori interessati:

Moderata criticità per rischio idraulico (allerta arancione):

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Maltempo, allerta meteo gialla in 7 regioni domani

Per quanto riguarda l'allerta gialla, invece, la situazione è la seguente:

Ordinaria criticità per rischio idraulico (allerta gialla):

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Montagna bolognese, Pianura reggiana di Po;

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico.

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano;

Basilicata: Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-D, Basi-C;

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana;

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro;

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano;

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

Emilia Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense;

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri;

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro;

Puglia: Bacini del Lato e del Lenne;

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico;

Toscana: Reno, Romagna-Toscana.

Meteo, le previsioni per domani 2 maggio

Come abbiamo visto, anche per domani, martedì 2 maggio, sono previsti gli effetti del ciclone che già oggi sta portando piogge su quasi tutta Italia. Secondo gli esperti, domani la perturbazione si sposterà lentamente verso il Centro-Sud. Mentre sul Nordest e sulle regioni centro-meridionali ci sarà ancora maltempo, anche forte, è atteso un miglioramento al Nordovest. Previsti nubifragi, in particolare, su Emilia Romagna e poi sulla Calabria tirrenica.