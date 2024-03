Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 1 aprile: le regioni a rischio a Pasquetta

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Dopo una domenica di Pasqua segnata dal maltempo al Nord Italia, anche il lunedì di Pasquetta, che coincide con il 1 aprile, sembra essere all'insegna della pioggia. La Protezione civile ha infatti diramato un'allerta meteo arancione e gialla su 11 regioni per la giornata di domani, lunedì 1 aprile.

Il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, ha diramato un bollettino di allerta meteo di colore arancione su Emilia Romagna, Lombardia e Valle d'Aosta per rischio idraulico e idrogeologico. Su altre 10 regioni, invece, prevista allerta meteo gialla per rischio idraulico e temporali.

Maltempo, allerta meteo arancione domani in Emilia Romagna

Per la giornata di Pasquetta è prevista un'allerta meteo arancione per rischio idraulico sull'Emilia Romagna. Secondo il bollettino diramato dalla Protezione Civile sul sito ufficiale, sono diversi i settori della regione colpiti dall'allerta: l'attenzione è puntata sulla montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale.

Allerta meteo arancione per lunedì 1 aprile su Lombardia e Valle d'Aosta

Dopo i nubifragi e le violente piogge che hanno travolto il Nord Italia nella domenica di Pasqua, altri avvisi per rischio idrogeologico sono stati emessi per Lombardia e Valle d'Aosta. Diversi i settori che saranno interessati dall'allerta arancione di domani, lunedì di Pasquetta:

Moderata criticità per rischio idrogeologico – Allerta Arancione

Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano

Valle d'Aosta: Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney

Allerta meteo gialla per Pasquetta, lunedì 1 aprile: le regioni a rischio

Su 10 regioni è stato emesso un'allerta gialla per rischio idraulico, temporali e idrogeologico. L'elenco delle regioni a rischio secondo i dati del Dipartimento di Protezione Civile:

Ordinaria criticità per rischio idraulico – Allerta Gialla

Emilia Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Pianura piacentino-parmense

Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene

Lombardia: Pianura centrale, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano

Piemonte: Toce, Valle Tanaro, Valli Varaita, Maira e Stura, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Pianura settentrionale

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Ordinaria Criticità per rischio temporali – Allerta Gialla

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Ordinaria Criticità per rischio idrogeologico – Allerta Gialla

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese

Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino del Livenza e del Lemene

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Levante

Lombardia: Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Alta Valtellina

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Valle Tanaro, Valli Varaita, Maira e Stura, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Pianura settentrionale

Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano

Valle d'Aosta: Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche, Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes

Veneto: Alto Piave, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano

Meteo, le previsioni per domani 1 aprile

Per domani, 1 aprile, al Nord sono previste precipitazioni su quasi tutte le regioni, anche moderate su Alpi. altro Piemonte e Lombardia con possibili temporali sulla Liguria centrale. Limite della neve sulle Alpi oltre i 1500-1800 metri. Temperature minime per lo più in lieve calo.

La sera nuovo peggioramento con precipitazioni via via più intense e diffuse a iniziare dai settori più occidentali e quelli alpini. Temperature massime stabili o in lieve calo. Venti fino a moderati orientali in pianura e meridionali in Liguria. Mar Ligure da mosso a molto mosso.

La situazione sarà diversa al Centro, con qualche pioggia da debole a moderata in Toscana e qualche annuvolamento sparso tra Umbria e Marche. Cielo poco nuvoloso o velato altrove. Temperature minime quasi stazionarie. Nel pomeriggio ancora un po' di nuvolosità sparsa tra Toscana, Umbria e Marche, più soleggiato altrove. In serata ancora piogge sull'estremo nordovest della Toscana. Al Sud, invece, cielo sereno o poco nuvoloso, con minime in lieve aumento. Nel pomeriggio poche nuvole di passaggio e temperature massime elevate comprese tra 20 e punte di 26-27 gradi. Sulle Isole cielo sereno o leggermente velato