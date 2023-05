Maltempo, allerta meteo rossa, arancione e gialla domani 20 maggio: le regioni a rischio La Protezione civile ha valutato per domani sabato 20 maggio una allerta rossa per rischio idrogeologico e idraulico in Emilia Romagna, una allerta arancione in Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Calabria e Sicilia e una allerta gialla per oltre 10 regioni in totale.

A cura di Ida Artiaco

È finita la breve tregua del maltempo sull'Italia. Secondo le ultime previsioni meteo, per domani, sabato 20 maggio, sono in arrivo piogge e temporali anche di forte intensità su gran parte della Penisola.

Per questo, la Protezione civile, come si legge sul sito internet ufficiale, ha diramato un avviso di allerta meteo rossa ancora per alcuni settori dell'Emilia Romagna per rischio idraulico e idrogeologico, un avviso di allerta meteo arancione su Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte, oltre a Calabria e Sicilia, e un avviso di allerta meteo gialla su settori dell'Emilia Romagna e del Piemonte e su, Abruzzo, Basilicata, Molise Campania, Toscana, Valle D'Aosta e Sardegna per rischi diversi.

Maltempo, domani allerta meteo rossa in Emilia Romagna

Anche per domani, sabato 20 maggio, la Protezione civile ha diramato l'avviso di allerta meteo rossa, quindi di elevata criticità, su alcuni settori dell'Emilia Romagna, concentrati in prevalenza nella zona di Ravenna e della Bassa Romagna, dove si sono registrati i maggiori danni del maltempo negli ultimi giorni:

Elevata criticità per rischio idraulico (Allerta rossa):

Emilia Romagna: Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola;

Emilia Romagna: Collina bolognese, Alta collina romagnola

Allerta arancione sabato 20 maggio su Piemonte, Lombardia, Sicilia e Calabria

Moderata criticità (allerta arancione) è stata dichiarata sempre per Emilia Romagna ma anche per settori di Piemonte e Lombardia. Ecco, di seguito, l'elenco completo:

Moderata criticità per rischio idraulico (allerta arancione):

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale;

Emilia Romagna: Pianura modenese di Secchia e Panaro, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola;

Lombardia: Bassa pianura orientale;

Piemonte: Pianura Cuneese, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Valli Varaita, Maira e Stura;

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale;

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale;

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna romagnola;

Piemonte: Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Valli Varaita, Maira e Stura;

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.

Allerta meteo gialla domani su 12 regioni

Numerose sono anche le regioni per le quali la Protezione civile ha diramato sempre per domani, sabato 20 maggio, avviso di allerta meteo gialla:

Ordinaria criticità per rischio idraulico (Allerta gialla):

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Montagna bolognese, Pianura reggiana di Po;

Molise: Litoranea;

Piemonte: Valle Tanaro, Belbo e Bormida, Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone;

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano;

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C;

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana.

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro;

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano;

Basilicata: Basi-B, Basi-A2, Basi-A1, Basi-D, Basi-C;

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

Emilia Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro;

Piemonte: Valle Tanaro, Belbo e Bormida, Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone;

Sardegna: Logudoro, Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Iglesiente, Gallura, Bacino del Tirso;

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria;

Toscana: Romagna-Toscana;

Valle d'Aosta: Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes.

Le previsioni meteo per sabato 20 maggio

Secondo le previsioni meteo, domani 20 maggio arriva un nuovo carico di pioggia sull'Italia che entro il weekend coinvolgerà praticamente tutto il Paese con rischio di fenomeni intensi soprattutto in Piemonte e tra Sicilia e Calabria. Durante questa fase le temperature resteranno leggermente sotto la media in molte regioni.