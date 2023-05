Alluvione Emilia Romagna, news di oggi: 13 morti, ancora allerta meteo rossa, in migliaia senza luce e acqua

La situazione aggiornata sul maltempo in Emilia Romagna, oggi, venerdì 19 maggio 2023: continua l'emergenza. Con i cinque corpi rinvenuti ieri è salito a 13 il numero dei morti, mentre si cerca ancora un disperso. Ancora allerta rossa oggi in Emilia-Romagna per il maltempo. Nuovi allagamenti e ancora evacuazioni nella notte a Ravenna. In migliaia sono senza luce e senz'acqua. Gli sfollati sono oltre 10mila.

Sono stati 23 i fiumi esondati, 280 le frane e oltre 400 le strade interrotte. I comuni colpiti dall'alluvione sono 41 e oltre 20mila gli sfollati soprattutto dalle province di Bologna, Forlì-Cesena e Ravenna. "Danni per qualche miliardo di euro, simili a un terremoto", le parole del presidente di Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini.

