Chi sono gli 8 morti a causa del maltempo in Emilia Romagna Il primo bilancio del maltempo che sta devastando l’Emilia Romagna parla di otto morti accertati a causa delle alluvioni provocate dall’innalzarsi del livello dei fiumi dopo le piogge incessanti. Ecco cosa sappiamo su di loro.

A cura di Biagio Chiariello

Sono otto le persone che hanno perso la vita nell'alluvione che sta devastando l'Emilia Romagna. Numeri drammaticamente provvisori, che potrebbero salire nelle prossime ore.

Nel momento in cui scriviamo le informazioni sull'identità dei morti sono ancora frammentarie, ma come fa sapere la prefettura di Forlì-Cesena tre vittime sono state registrate a Forlì, quattro sono invece i morti in provincia di Cesena e un uomo ha perso la vita a Ravenna.

Quattro vittime a Cesena, due erano marito e moglie

Sono stati ritrovati senza vita Palma Maraldi, 60 anni, e il marito Sauro Manuzzi, 69 anni. Vivevano a Ronta di Cesena: la donna, scomparsa la notte scorsa, è stata trovata cadavere questa mattina a 15 chilometri di distanza, in spiaggia a Cesenatico, tra il Bagno Zadina e il Bagno Camping. Con lei è morto anche il marito: erano titolari di un’azienda agricola, sono stati travolti dall’acqua del fiume Savio mentre erano andati nei campi che erano andati a cercare di mettere in sicurezza.

Le altre due vittime di Cesena sono un anziano in zona Ponte Vecchio rimasto vittima martedì 16 di un malore fatale e un uomo di mezza età che ha perso la vita a Casale di Calisese dove un costone della collina si è staccato improvvisamente in seguito a una frana e l'ha travolto senza lasciargli scampo.

Cesena, fiume Savio in piena

Tre morti a Forlì

A Forlì l’esondazione del fiume Montone ha colto di sorpresa un anziano che viveva in una casa di campagna con la moglie. Lui è affogato dopo essere rimasto al piano inferiore dell’abitazione mentre la consorte è riuscita a salire al piano più alto.

Sempre a Forlì sono stati ritrovati dai sommozzatori dei carabinieri due corpi privi di vita, un uomo e una donna, nel quartiere Cava in via Padelli.

La situazione a Forlì

Ravenna, uomo deceduto nella sua auto sommersa

L'ottava vittima confermata dal governatore Bonaccini è un uomo avvistato in un’auto semi sommersa in una zona di campagna difficile da raggiungere tra Solarolo e Castel Bolognes.