Maltempo, scuole chiuse domani 20 maggio per allerta meteo: l’elenco di Regioni e Comuni Dove resteranno chiuse le scuole per maltempo domani, sabato 20 maggio? Ecco l’elenco in aggiornamento dei comuni che hanno deciso di sospendere le lezioni negli istituti di ogni ordine e grado per l’allerta meteo, dall’Emilia Romagna al Piemonte fino alla Calabria.

A cura di Ida Artiaco

Nuova giornata di maltempo sull'Italia: anche per domani, sabato 20 maggio, sono previsti temporali anche di forte intensità su gran parte dell'Italia. Per questo la Protezione civile ha diramato avvisi di allerta meteo rossa, arancione e gialla su oltre 10 regioni e molti sindaci hanno deciso di tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado per ragioni di sicurezza e in via precauzionale.

Ecco, di seguito, l'elenco regione per regioni con i comuni che hanno deciso per domani la chiusura degli istituti scolastici, asili compresi. Si ricordi che l'elenco è in aggiornamento e altri potrebbero aggiungersene nelle prossime ore.

Scuole chiuse domani in Emilia Romagna

Ancora scuole chiuse domani in Emilia Romagna, già colpita dall'alluvione dei giorni scorsi. Il comune di Faenza l'Unione dei comuni della Romagna Faentina (Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme, Solarolo) hanno già deciso di tenere chiuse le scuole non solo sabato maggio, ma fino a martedì 23 maggio. Anche a Cesena domani, 20 maggio, le scuole resteranno chiuse.

Stessa decisione è stata presa a Ravenna, dove sono sospese le lezioni anche sabato 20 maggio, per il perdurare degli allagamenti in diverse zone. Al momento le scuole dovrebbero riaprire lunedì 22 maggio.

Scuole chiuse il 20 maggio in Calabria

In Calabria, dove la Protezione civile ha diramato avviso di allerta meteo arancione per rischio idraulico e idrogeologico, le scuole domani, 20 maggio, resteranno chiuse a Catanzaro.

Il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita ha firmato un'ordinanza contingibile ed urgente, con la quale ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie, compresi i servizi educativi per l'infanzia e per la scuola dell'infanzia pubblici e privati, asili nido pubblici e privati e ludoteche, comprese le attività scolastiche ed extrascolastiche ricadenti nel territorio di Catanzaro.

Scuole chiuse domani anche a Vibo Valentia e nei comuni della provincia Nicotera, Arena, Serra San Bruno, San Calogero, Gerocarne. Nel reggino scuole chiuse a Melito Porto Salvo.

In Piemonte scuole chiuse domani per maltempo

In Piemonte, dove pure è stata diramata allerta meteo arancione, le scuole superiori domani resteranno chiuse a Saluzzo.

"Ci attendiamo accumuli importanti in poche ore – ha spiegato il sindaco Mauro Calderoni -. Ci potrebbero essere frane, smottamenti, cedimenti, alberi spezzati e cadute di rami. Bisogna evitare tutti gli spostamenti non strettamente necessari, sia in auto che a piedi. Le scuole superiori pertanto, che hanno lezione al sabato, saranno chiuse".

Scuole chiuse, di ogni ordine e grado, a Mondovì dopo che il torrente Ellero è cresciuto moltissimo nelle ultime ore

