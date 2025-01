video suggerito

Maltempo, allerta meteo per temporali domani 21 gennaio: pioggia in arrivo, le regioni a rischio La Protezione civile ha valutato per la giornata di domani, martedì 21 un'allerta meteo gialla su alcuni settori di Sicilia e Basilicata. Possibili piogge e temporali. Il bollettino completo delle allerte meteo-idro per domani.

A cura di Biagio Chiariello

La perturbazione della scorsa settimana si è sicuramente indebolita, ma gli effetti del maltempo si continueranno a sentire specialmente a Sud a causa dell'arrivo di un ciclone mediterraneo sull'Italia. Per domani, martedì 21 gennaio, la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo su due regioni meridionali.

Nello specifico sarà allerta meteo gialla per rischio idraulico e idrogeologico su alcuni settori della Basilicata e della Sicilia. Allerta meteo per rischio temporali poi per alcune zone della Sicilia.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Sulla base delle previsioni meteo disponibili e dei fenomeni in atto, il dipartimento della Protezione Civile ha valutato per domani 32 gennaio un'allerta meteo gialla per temporali, rischio idraulico e idrogeologico sui seguenti settori:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie

Basilicata: Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie

Allerta meteo per martedì 21 gennaio 2025

Temporali e pioggia in arrivo, le previsioni meteo di domani 21 gennaio

Al mattino, cieli sereni o poco nuvolosi su medio-basso Adriatico, settore ionico e Sardegna; nuvolosità altrove, con deboli precipitazioni su regioni tirreniche e Friuli Venezia Giulia.

Nel pomeriggio, ampi rasserenamenti al Nord-Ovest; nuvolosità irregolare in altre zone con piogge sparse su Umbria, regioni centrali tirreniche, settore del basso Tirreno e Sardegna settentrionale. In serata, i fenomeni tenderanno a diminuire.

Temperature minime ancora sopra lo zero, massime in aumento al Nord, stazionarie altrove. Venti leggeri al Centro-Sud.