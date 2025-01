video suggerito

Previsioni meteo della settimana: pioggia e temporali da nord a sud, torna la neve sulle Alpi Il maltempo non lascia l’Italia e anche la nuova settimana dal 20 al 26 gennaio sarà caratterizzata da piogge e temporali da nord a sud. Da mercoledì in particolare attesa l’irruzione di una perturbazione atlantica con piogge che si estenderanno a tutto il Paese. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nuova settimana all’insegna del maltempo per l’Italia. Mentre l’area depressionaria responsabile di temporali e nubifragi dei giorni scorsi si indebolisce, infatti, una nuova perturbazione è in arrivo dal nord con associate precipitazioni sparse da nord a sud. Da oggi lunedì 20 gennaio infatti molte nubi ovunque con piogge sparse e neve che ritorna sulle Alpi, da mercoledì poi irruzione di una perturbazione atlantica con piogge che si estenderanno a tutto il Paese e proseguiranno fino e venerdì. Nel prossimo weekend atteso un miglioramento del tempo.

Meteo, inizio settimana con piogge sparse e tempo molto variabile

L’inizio di settimana sarà caratterizzato da tempo molto variabile e piogge sparse sull’Italia da nord a sud. Sono i residui effetti del Ciclone mediterraneo che ha imperversato nei giorni scorsi sul centro sud. Tra lunedì e martedì le zone più colpite saranno quelle di Nordovest come Lombardia, Piemonte ed Emilia-romagna, quelle tirreniche centrali e alcune zone del Sud, ma tornerà anche la neve sulle Alpi occidentali anche a quote basse anche se in un contesto generale di freddo non intenso e con temperature stabili.

Da mercoledì 22 gennaio irruzione di una nuova perturbazione atlantica

Da mercoledì 22 gennaio breve pausa dal maltempo ma per poche ore. Dalla sera infatti ci sarà l’irruzione di una nuova perturbazione di origine atlantica al nord. Attese piogge e temporali anche intensi soprattutto sul nordovest e in seguito sull’alta Toscana con nevicate sulle Alpi piemontesi. Giovedì le piogge si estenderanno anche al centro interessando Umbria e Marche. Nella giornata di venerdì 24 gennaio 2024 ci sarà ancora un po' di instabilità meteo con piogge sulle regioni centrali e su quelle meridionali del versante tirrenico, ma in attenuazione dal pomeriggio/sera.

Previsioni meteo nel week end: il tempo migliora sull’Italia

Le ultime tendenze meteo indicano tempo in netto miglioramento nel prossimo weekend del 25 e 26 gennaio. Già da venerdì notte le piogge cesseranno e le nuvole tenderanno a diradarsi su gran parte del Paese. Sarà il preludio a una giornata di sabato con nuvolosità che sarà quasi del tutto assente sull’Italia a eccezione della Liguria dove saranno possibili deboli piogge. Per domenica scenario meteo più incerto per il passaggio di un nuovo fronte perturbato sull’Europa.