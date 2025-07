Maltempo, allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico domani 24 luglio: le regioni a rischio

La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per la giornata di domani giovedì 24 luglio 2025 in totale su 4 regioni del Nord dove sono attesi maltempo e forti temporali.

Nuova giornata di maltempo prevista sul Nord Italia domani, giovedì 24 luglio, complice l'arrivo sulla Penisola di un ciclone atlantico carico di aria più fredda che porterà ad un abbassamento delle temperature oltre che a rovesci e temporali. Per questo la Protezione civile ha deciso di diramare un avviso di allerta meteo gialla su quattro regioni in totale.

Stando all'ultimo bollettino pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento, nello specifico è stata dichiarata allerta meteo gialla per temporali su Lombardia,Trentino Alto Adige, Piemonte e Veneto e allerta meteo gialla per rischio idrogeologico su altri settori di Lombardia e Trentino Alto Adige.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

In questo quadro, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per la giornata di domani, giovedì 24 luglio 2025. I settori interessati sono i seguenti:

Ordinaria criticità per rischio temporali (allerta gialla):

Lombardia: Pianura centrale, Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano;

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Toce, Belbo e Bormida, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Scrivia, Pianura settentrionale;

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano;

Veneto: Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano.

Lombardia: Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano;

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano.

Meteo, le previsioni per domani 24 luglio

Secondo le ultime previsioni meteo per domani, giovedì 24 luglio, una perturbazione di origine atlantica porterà sulle regioni settentrionali flussi sud-occidentali in quota umidi ed instabili, con rovesci e temporali localmente intensi su buona parte di esse, in alcune aree anche accompagnati da forti venti e grandine. Precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco, attese su Piemonte, Lombardia, Veneto e sulle Province Autonome di Trento e Bolzano. Nel resto del Paese la situazione sarà più stabile con tempo in prevalenza soleggiato.