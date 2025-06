Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani sabato 14 giugno: le regioni a rischio

video suggerito

Nonostante il trend di bel tempo e caldo che in questi giorni sta toccando l'Italia, sono previste anche per domani sabato 14 giugno alcune allerte meteo diramate dalla Protezione Civile. Il bollettino pubblicato sul sito della Protezione Civile riguarda due allerte meteo di tipo giallo per rischio temporali e idrogeologico.

Interessate dall'allerta saranno Piemonte e Trentino Alto Adige, in particolare alcuni settori delle due regioni. Sul resto dell'Italia, da Nord a Sud, è previsto sole e temperature elevate. Soltanto nelle aree vicine alle Alpi e Prealpi lombarde e venete potrebbero esserci precipitazioni nel pomeriggio con l'aumento delle instabilità. Le temperature saranno elevate ovunque.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Per la giornata di domani, sabato 14 giugno, diversi settori di Piemonte e Trentino Alto Adige saranno interessati dall'allerta meteo di tipo giallo. I rischi preannunciati dalla Protezione Civile sono idrogeologico e temporali.

Ordinaria criticità per rischio temporali / Allerta gialla:

Piemonte : Pianura Torinese e Colline, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone Pellice e Po, Pianura settentrionale

Trentino Alto Adige : Provincia Autonoma di Bolzano

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Meteo, le previsioni per domani sabato 14 giugno

Nella giornata di domani, sabato 14 giugno, il tempo sarà stabile al mattino, con sole su gran parte del Paese. In particolare al Nord le temperature saranno elevate (fino a 33 gradi a Milano, 21 a Torino e 35 a Bologna) con sole fino al pomeriggio, quando aumenterà l'instabilità sull'arco alpino con possibili rovesci a carattere sparso che potranno bagnare le Alpi, estendendosi anche alle Prealpi lombarde e venete.

Al Centro e sulla Sardegna ci sarà sole per tutto il giorno con venti di debole intensità. I mari risulteranno poco mossi. Clima afoso con temperature fino a 38 gradi su Firenze, e 34 a Roma. Al Sud clima sereno con qualche nube lungo i rilievi appenninici calabresi ma senza fenomeni associati. Venti localmente forti da Nord-Nordest sulla Puglia.