Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani mercoledì 29 maggio: le regioni a rischio

Attesi domani, mercoledì 29 maggio, temporali con forti raffiche di vento e locali grandinate in alcune zone del Centro-Sud e parte del Nord. Per questo, sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo gialla in sette regioni.