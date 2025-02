video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani lunedì 24 febbraio: le regioni a rischio Per la giornata di domani, lunedì 24 febbraio 2025, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla su settori dell’Umbria per rischio temporali e su settori del Lazio per rischio idrogeologico. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Redazione Meteo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Torna il maltempo su parte dell'Italia e di conseguenza tornano anche le allerte meteo della Protezione civile. Per domani, lunedì 24 febbraio, sono due le regioni per le quali è stata diramata allerta meteo gialla: si tratta di Lazio e Umbria.

Secondo l'ultimo bollettino aggiornato pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento, nello specifico è stata diramata allerta meteo gialla per domani per rischio temporali su settori dell'Umbria e allerta meteo gialla per rischio idrogeologico su settori del Lazio.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Per la giornata di domani, lunedì 24 febbraio 2025, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo per i seguenti settori:

Ordinaria criticità per rischio temporali (Allerta gialla):

Umbria: Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Alto Tevere;

Umbria: Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Alto Tevere; Ordinaria criticità per rischio idrogeologico (Allerta gialla):

Lazio: Appennino di Rieti, Bacino del Liri, Aniene.

Meteo, le previsioni per domani lunedì 24 febbraio

Secondo le le previsioni meteo per domani, lunedì 24 febbraio, ci saranno nubi e qualche pioggia su Liguria orientale e ovest dell'Emilia, nuvolosità più frastagliata altrove con parziali schiarite e senza fenomeni, complice l'arrivo di una perturbazione atlantica sull'Italia, che però coinvolgerà in particolare tra domani e martedì le regioni centro-meridionali. Rovesci più significativi sono infatti attesi al Centro e neve dai 1700 metri. Temperature in leggera diminuzione. Poi, a seguire, gli ultimi giorni di febbraio saranno pure movimentati e dinamici: in particolare tra martedì sera e giovedì quando, il passaggio di un’altra e più attiva perturbazione atlantica darà vita ad una fase di diffuso maltempo, localmente anche intenso, in gran parte del Paese.