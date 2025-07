Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani domenica 20 luglio: le regioni a rischio

Maltempo con allerta meteo gialla domani domenica 20 luglio, in settori di Trentino Alto Adige e Piemonte. L’avviso della Protezione civile.

Ancora una giornata di maltempo su alcune aree del Nord Italia domani, domenica 20 luglio. Per questo, la Protezione civile ha deciso di diramare un'allerta meteo gialla su due regioni.

Nello specifico, come si legge nell'ultimo bollettino disponibile sul sito ufficiale del Dipartimento, è stata dichiarata allerta meteo gialla per rischio idraulico sul Trentino Alto Adige e allerta meteo gialla per rischio temporali su settori del Piemonte.

Allerta meteo gialla domani 20 luglio su due regioni

Per la giornata di domani, doomenica 20 luglio, è prevista una allerta meteo gialla in settori di Lombardia e Trentino Alto Adige. Nei dettagli:

Ordinaria criticità per rischio idraulico:

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano;

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale.

Le previsioni meteo per domani 20 luglio

Secondo le previsioni meteo di domani, domenica 20 luglio, mentre al Sud il caldo africano la farà da padrone, con punte fino a 40 gradi in Sicilia e in Sardegna, al Nord sono attesi temporali anche di una certa intensità, complice il passaggio di una serie di sistemi perturbati che determineranno un clima instabile e variabile con piogge. In particolare, previsto il rischio di isolati rovesci e temporali tra Piemonte e Val d’Aosta, qualche nuvola sulla Toscana mentre ci sarà tempo sereno o poco nuvoloso nel resto d’Italia. Il picco sarà toccato aFoggia con 40°C, con 38°C a Lecce, Matera e Nuoro, ma attenzione anche ai 37°C di Ferrara e ai 36°C di Bologna e Mantova.