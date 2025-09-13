Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani domenica 14 settembre: le regioni a rischio
La Protezione civile ha diramato per domani, domenica 14 settembre, un avviso di allerta meteo gialla per rischio temporali e idrogeologico su alcune regioni, sulle quali insiste il maltempo.
Secondo l'ultimo bollettino pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento, l'avviso di allerta meteo gialla per temporali è stato dichiarato per settore del Veneto e quello di allerta sempre gialla per rischio idrogeologico su settori dell'Umbria.
Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio
Ecco, di seguito, l'elenco completo delle regioni per le quali è stata diramata allerta meteo gialla per domani, domenica 14 settembre:
- Ordinaria criticità per rischio temporali (Allerta gialla):
Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.
- Ordinaria criticità per rischio idrogeologico (Allerta gialla):
Umbria: Chiascio – Topino.
Meteo, le previsioni per domani domenica 14 settembre
Secondo le ultime previsioni meteo di domani, domenica 14 settembre, anche se al Nord continua il maltempo, con pioggia in particolare su Triveneto e Friuli Venezia Giulia, nel resto del Paese si fa sentire il ritorno dell'Anticiclone africano. Su alcuni tratti della Sicilia le temperature potranno toccare addirittura i 34/35°C. Ma anche altrove ci saranno valori al di sopra della media stagionale, sui 26/28 gradi centigradi sulle regioni settentrionali e superando la soglia dei 30 in molte aree del Centro.