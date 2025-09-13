Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani domenica 14 settembre: le regioni a rischio

Sono due le regioni per le quali la protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico per domani, domenica 14 settembre: si tratta di settori del Veneto e dell’Umbria, bel tempo sul resto dell’Italia.