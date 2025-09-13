Attualità
video suggerito
video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani domenica 14 settembre: le regioni a rischio

Sono due le regioni per le quali la protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico per domani, domenica 14 settembre: si tratta di settori del Veneto e dell’Umbria, bel tempo sul resto dell’Italia.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Ida Artiaco
0 CONDIVISIONI
Immagine

La Protezione civile ha diramato per domani, domenica 14 settembre, un avviso di allerta meteo gialla per rischio temporali e idrogeologico su alcune regioni, sulle quali insiste il maltempo.

Secondo l'ultimo bollettino pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento, l'avviso di allerta meteo gialla per temporali è stato dichiarato per settore del Veneto e quello di allerta sempre gialla per rischio idrogeologico su settori dell'Umbria.

La mappa delle allerte meteo di domenica 14 settembre (Protezione civile).
La mappa delle allerte meteo di domenica 14 settembre (Protezione civile).

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Ecco, di seguito, l'elenco completo delle regioni per le quali è stata diramata allerta meteo gialla per domani, domenica 14 settembre:

Leggi anche
Maltempo, allerta meteo gialla per temporali martedì 9 settembre: le regioni a rischio
  • Ordinaria criticità per rischio temporali (Allerta gialla): 
    Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.
  • Ordinaria criticità per rischio idrogeologico (Allerta gialla): 
    Umbria: Chiascio – Topino.

Meteo, le previsioni per domani domenica 14 settembre

Secondo le ultime previsioni meteo di domani, domenica 14 settembre, anche se al Nord continua il maltempo, con pioggia in particolare su Triveneto e Friuli Venezia Giulia, nel resto del Paese si fa sentire il ritorno dell'Anticiclone africano. Su alcuni tratti della Sicilia le temperature potranno toccare addirittura i 34/35°C. Ma anche altrove ci saranno valori al di sopra della media stagionale, sui 26/28 gradi centigradi sulle regioni settentrionali e superando la soglia dei 30 in molte aree del Centro.

Attualità
Meteo
0 CONDIVISIONI
Immagine
verso
gaza
Partite da Augusta le barche della Global Sumud Flotilla: "Ora navighiamo verso Gaza"
Israele, il Mossad si oppone al piano di Netanyahu di uccidere i leader di Hamas in Qatar
Dove oggi vale la pena stare: a bordo della Global Sumud Flotilla per Gaza, con Fanpage.it
Saverio Tommasi
Arianna Meloni dice che la Global Sumud Flottilla sta strumentalizzando i morti a Gaza
Croatti (M5s): "Inaccettabile dire che ce la siamo cercata. Serve aprire un corridoio umanitario"
Perché il governo Meloni ha l'obbligo di proteggere gli italiani a bordo della Flotilla dagli attacchi
Flotilla, governo dice che garantirà "assistenza" agli italiani, ma non parla di protezione da atti di pirateria
Scuderi (Avs) a Fanpage: "La Flotilla non è una crociera, partiamo perché i governi non fanno nulla"
Corrado (Pd) a Fanpage: “Non saremo i benvenuti a Gaza, ho paura ma penso ai bimbi palestinesi”
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views