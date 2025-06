video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 4 giugno: le regioni a rischio Nuova perturbazione in arrivo sull'Italia con forte rischio temporali e nubifragi. Nel nuovo bollettino di criticità meteo, la Protezione civile ha valutato per domani 4 giugno un'allerta meteo gialla per temporali su quatto regioni.

A cura di Antonio Palma

Tempo in peggioramento sull’Italia con forte rischio temporali e nubifragi da domani mercoledì 4 giugno a causa di un nuovo fronte perturbato che nelle prossime ore porterà maltempo sul nostro Paese, interessando soprattutto il nord. La Protezione civile ha diramato il nuovo bollettino di criticità meteo valutando per domani un’allerta meteo gialla per temporali su quatto regioni.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

A causa di un veloce passaggio di un fronte instabile che irromperà sull'Italia, interessando tutto l'arco alpino e le vicine pianure del Nord, nella giornata di domani attese intense precipitazioni scatenate da supercelle temporalesche associate ad alta probabilità di grandinate. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per domani 4 giugno un’allerta meteo gialla per temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico su diversi settori di Piemonte, Lombardia e Veneto e su tutta Provincia Autonoma di Bolzano. Il Bollettino completo di Criticità e Allerta Meteo per il 4 giugno:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Veneto: Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Lombardia: Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Pianura settentrionale

Lombardia: Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Meteo, le previsioni per domani 4 giugno

Le previsioni meteo per domani 4 giugno indicano maltempo diffuso al nord con rovesci e temporali che interesseranno con particolare intensità il Piemonte settentrionale e l'alta Lombardia ma piogge diffuse anche su Valle d’Aosta, Liguria, settori occidentali dell’Emilia Romagna, Trentino Alto Adige e Veneto. Isolati piovaschi anche sulla Sardegna mentre cielo sereno, sole e caldo diffuso sulle regioni del centro sud ad eccezione di qualche copertura nuvolosa, nelle ore centrali della giornata, a ridosso della dorsale appenninica ma con tempo sempre asciutto.