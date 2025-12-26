Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 27 dicembre 2025: le regioni a rischio

Inizio di weekend col maltempo su alcune regioni italiane per le quali la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per domani, sabato 27 dicembre.

Stando a quanto riferito nell'ultimo bollettino reso noto sul sito ufficiale del Dipartimento, è stata diramata allerta meteo gialla per rischio idraulico su settori dell'Emilia Romagna, e allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico su settori della Sardegna e della Sicilia.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Dunque, sono in totale tre le regioni per le quali la Protezione civile ha diramato allerta meteo gialla, per domani, sabato 27 dicembre. Ecco, di seguito, i settori interessati:

Ordinaria criticità per rischio idraulico (allerta gialla):

Emilia Romagna: Pianura bolognese.

Sardegna: Bacini Flumendosa – Flumineddu;

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia.

Sardegna: Iglesiente, Campidano, Bacini Flumendosa – Flumineddu;

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia.

Meteo, le previsioni per domani 27 dicembre

Dopo il maltempo dei giorni scorsi, migliora la situazione sull'Italia. Secondo le ultime previsioni, domani, sabato 27 dicembre, ci sarà tempo più stabile grazie alla circolazione di un’area anticiclonica che interessa il centro e il Nord Europa. Qualche pioggia residua potrebbe interessare, però, il Sud e soprattutto – come abbiamo visto – la Sicilia orientale e la Sardegna. Anche per domenica 28 dicembre è atteso tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l’Italia.