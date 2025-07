Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 25 luglio: le regioni a rischio

Maltempo, piogge e temporali insisteranno anche nelle prossime ore al Nord. Per questo la Protezione Civile ha valutato per la giornata di domani, venerdì 25 luglio, un’allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico su quattro regioni settentrionali.

Una nuova perturbazione di origine Atlantica sta interessando l'Italia già da alcune ore con maltempo, intense piogge e temporali che insisteranno anche nelle prossime ore al Nord. Per questo la Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse è valutato per la giornata di domani, venerdì 25 luglio, un'allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico su quattro regioni del nord.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Le condizioni meteorologiche delle prossime ore saranno caratterizzate ancora da rovesci e temporali che localmente potrebbero essere molto intensi. Sulla base delle previsioni disponibili e dei fenomeni in atto il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per domani 25 luglio un allerta meteo gialla per rischio temporali su Lombardia, Piemonte e Veneto e un'allerta gialla per rischio idrogeologico su Lombardia e provincia autonoma di Bolzano. Ecco il Bollettino completo di Criticità e Allerta Meteo per domani 25 luglio:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Pianura centrale, Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura settentrionale

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Pianura centrale, Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura settentrionale Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Meteo, le previsioni per domani 25 luglio

Per la giornata di domani, venerdì 25 luglio, le previsioni meteo indicano cielo molto nuvoloso su tutto il Nord con piogge diffuse che interesseranno in particolare il Piemonte e la Lombardia, assumendo il carattere di temporali anche intensi. Piogge sparse attese anche su Romagna e Veneto. Maltempo anche al centro dove saranno interessate principalmente la Toscana e poi nel pomeriggio anche il Lazio settentrionale, l'Umbria e il nord delle Marche, con piogge anche a carattere di rovescio. Cielo ampiamente soleggiato invece sul Sud dell'Italia dove assisteremo ancora a una importante ondata di calore con punte anche di 43-44 gradi sulla Puglia e sulla Sicilia Orientale.