Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 17 giugno: otto regioni a rischio Per la giornata di domani, martedì 17 giugno, la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico su ben 8 otto regioni. Nello specifico si tratta di settori vari di Abruzzo, Lazio, Basilicata, Molise, Umbria, Puglia, Marche, Emilia Romagna.

A cura di Biagio Chiariello

Stiamo per lasciare alle spalle la prima ondata di calore dell’estate, breve ma intensa, che ha toccato i 40°C in Sardegna nel weekend.

Per domani, 17 giugno, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo per diverse regioni del centro e sud Italia a causa di una perturbazione atlantica che porterà variabilità e temporali, anche intensi, con possibili grandinate e raffiche di vento.

L’instabilità si concentrerà inizialmente sul Nord-Est e poi si estenderà fino al centro-sud nei giorni successivi, con condizioni più attenuate fino a venerdì 20.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Per la giornata di domani, martedì 17 giugno, sono diverse le regioni del centro e del sud Italia interessate da un'allerta meteo gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico, come si legge nell'ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile. Nello specifico si tratta di settori vari di Abruzzo, Lazio, Basilicata, Molise, Umbria, Puglia, Marche, Emilia Romagna.

Questa la situazione nello specifico:

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Basilicata: Basi-A1, Basi-B

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura ferrarese

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Aniene

Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Meteo, le previsioni per domani 17 giugno

Le previsioni meteo di martedì 17 giugno indicano che durante la notte e la mattina si attendono piogge e temporali localmente intensi su Emilia orientale, Romagna e Marche, in graduale attenuazione nel corso della giornata. Nel resto del Nord il tempo tende a migliorare, con ampie schiarite a tratti. Fin dal mattino l’instabilità interesserà anche Toscana, alto Lazio e Umbria, con rovesci e temporali che nel pomeriggio si estenderanno al resto del Centro, incluse le zone costiere, oltre a Campania, nord Puglia, Basilicata e interne dell’alta Calabria. Sardegna e Sicilia resteranno invece per lo più soleggiate.

Le temperature caleranno in molte zone, in modo più marcato sulle regioni centrali e in Emilia Romagna, mentre in Sicilia si registreranno ancora punte di caldo anomalo fino a 35-36 gradi. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati da nord, con raffiche nelle aree temporalesche.