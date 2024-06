video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla in Veneto per rischio idraulico domani martedì 18 giugno Anche per la giornata di domani, 18 giugno, la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per rischio idraulico su alcuni settori del Veneto. Ma in generale sarà una giornata molto calda grazie agli effetti dell’anticiclone Minosse. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Domani, martedì 18 giugno, inizierà il gran caldo dell'anticiclone africano Minosse, quando le temperature supereranno i 35 gradi arrivando a sfiorare i 40 gradi. Non a caso in due città è stato diramato un bollino rosso (e giallo in altre 11).

Tuttavia qualche leggero residuo del maltempo che fino a settimana scorsa ha flagellato soprattutto il centro-nord continuerà a farsi sentire in Veneto. Per questo la Protezione civile ha deciso di diramare un avviso di allerta meteo gialla per rischio idraulico su alcuni settori della Regione.

Allerta meteo gialla in Veneto: i settori a rischio domani martedì 18 giugno 2024

Secondo quanto comunicato dalla Protezione civile sul proprio sito ufficiale, per domani martedì giugno è stata diramata allerta meteo gialla per rischio idraulico solo su alcuni settori della Regione Veneto.

Nello specifico si tratta di Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, esattamente gli stessi per i quali è stata diramata l'allerta di oggi.

Meteo, le previsioni per domani 18 giugno

Quella di domani martedì 18 giugno sarà una giornata dal tempo prevalentemente soleggiato su quasi tutta Italia, salvo la presenza di qualche nuvola lungo l’arco alpino e nella pianura piemontese; non si escludono locali precipitazioni o rovesci sull’alto Piemonte.

Temperature in forte rialzo e clima decisamente più caldo: massime fra 28 e 34 gradi, con picchi di 35-37 gradi al Sud e in Sicilia, fino a 38-40 nell’ovest della Sardegna per l’effetto dei venti di Scirocco. Ventilazione più debole nel resto del Paese.