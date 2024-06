video suggerito

Allerta caldo in Italia, domani 18 giugno bollino arancione in 2 città e giallo in 11: si sfiorano i 40°C La nuova ondata di caldo africano in Italia, dovuta all’arrivo dell’anticiclone Minosse, fa scattare il bollino arancione a Roma e Perugia e il bollino giallo in 11 delle 27 città monitorate dal bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Le temperature sfioreranno i 40 gradi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nuova ondata di caldo sull’Italia, la settimana appena iniziata infatti sarà caratterizzata da un aumento delle temperature in tutto il Paese a causa degli effetti dell'anticiclone africano Minosse che porterà picchi anche oltre i 40 gradi da nord a sud. I primi sintomi del caldo già nella giornata di domani, martedì 18 giugno, quando le temperature supereranno i 35 gradi arrivando a sfiorare i 40 gradi. Per questo domani è previsto bollino arancione in due città e giallo in 11 delle 27 città monitorate dal bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute.

Allerta caldo martedì 18 giugno, bollino arancione a Roma e Perugia

Per la giornata di domani, martedì 18 giugno, sono due le città da allerta arancione per le ondate di caldo: si tratta di Perugia e Roma dove si registreranno temperature anche intorno ai 38 gradi. Si tratta del livello 2 di allerta su una scala di tre che indica condizioni meteorologiche e temperature elevate che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, specialmente in bimbi e anziani.

Bollino giallo domani 18 giugno in 11 città

Allerta gialla di livello 1, invece, domani 18 giugno in 11 città: si tratta di Ancona, Bologna, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Pescara, Rieti e Viterbo. Si tratta di un livello di Pre-allerta con condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un'ondata di calore intensa come quella effettivamente attesa per mercoledì. Come spiega il bollettino con le ondate di calore del ministero della Salute, infatti, saranno 10 le città da bollino arancione dopodomani. I picchi doià elevati al Sud e in Sicilia ma anche nell’ovest della Sardegna.

Le previsioni meteo di domani 18 giugno

Le previsioni meteo per domani 18 giugno indicano cielo soleggiato ovunque sull’Italia a parte qualche annuvolamento innocuo al nord e lungo l'appennino. Come conseguenza le temperature massime saranno in aumento su tutto il paese, più marcatamente sulla Sardegna. Punte di 36/37 gradi su Puglia, Basilicata e Sicilia, fino a 39 gradi sulla Sardegna. Anche le minime in aumento a parte una leggera diminuzione lungo le coste ioniche peninsulari e sulla Sicilia.